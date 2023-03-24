TSMC майже наблизилась до Intel за вартістю бренду

24 марта 2023 г., 13:25

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Згідно з новим звітом консалтингової компанії Brand Finance, яка займається оцінкою вартості брендів, Intel ледве втримала свій титул найдорожчого напівпровідникового бренду, лише трохи випередивши TSMC. Вартість бренду Intel знизилася на 10% до 22,9 млрд доларів, тоді як у TSMC зросла на 5% до 21,6 млрд доларів.

До щорічного рейтингу Brand Finance Semiconductor 20 2023 входять 20 найцінніших і найсильніших напівпровідникових брендів.

«Обчислювальна потужність та ефективність є все більш суперечливою та важливою сферою у світовій торгівлі, штучному інтелекті, мобільних обчисленнях та політиці. Очевидні конфлікти щодо виробництва, розповсюдження та використання напівпровідників виходять на перший план, що є відображенням того, наскільки важливі ці бренди для світової економіки. Щоб зберегти силу і цінність свого бренду, виробники мікросхем повинні підтримувати свою технологічну перевагу і ефективність виробництва, а також розвивати відносини з урядами, які зацікавлені в підтримці певних брендів», наголосив

Алекс Хей (Alex Haigh), директор з оцінки Brand Finance.

Згідно зі звітом, Broadcom, вартість бренду якої зросла на 29% до 8,2 млрд доларів, є найбільш швидкозростаючим брендом у рейтингу цього року, що значною мірою пов'язано зі збільшенням попиту на мережеві пристрої та пристрої передачі даних. Broadcom створила цінний бренд для бізнесу, який базується на розгортанні бездротових і дротових з'єднань для кінцевих користувачів і мережевих операторів. Другим найбільш швидкозростаючим брендом у рейтингу стала компанія Analog Devices (зростання на 21% до 1,9 мільярда доларів), яка є новим учасником рейтингу.

AMD, вартість бренду якої цього року зросла на 15% до 6,9 млрд доларів, досягла надзвичайного зростання вартості бренду з початку пандемії COVID-19. Якщо на початку 2020 року бренд оцінювався в 1,4 млрд доларів, то зараз він коштує майже в п'ять разів більше - трохи менше 7 млрд доларів.

STMicroelectronics, вартість бренду якої зросла на 13% до 2,3 млрд доларів, є основним бенефіціаром глобального інтересу до розумних пристроїв, виробляючи мікрочипи для багатьох різних продуктів, таких як електромобілі, заводські верстати, смартфони та навіть зубні щітки. За останні роки вартість бренду STMicroelectronics зросла завдяки потужному портфелю брендів, надійній дистриб'юторській мережі та базі постачальників.

TSMC є найсильнішим напівпровідниковим брендом з рейтингом AA+. Окрім розрахунку вартості бренду, Brand Finance також визначає відносну силу брендів за допомогою збалансованої системи показників, що оцінює маркетингові інвестиції, власний капітал зацікавлених сторін та ефективність бізнесу. Відповідно до стандарту ISO 20671, ця оцінка акціонерного капіталу містить оригінальні дані маркетингових досліджень, отримані від понад 100 000 респондентів у 38 країнах і 31 секторі.

Попри те, що сила бренду TSMC дещо знизилася з 80,3 до 78,9 балів, він став найсильнішим брендом галузі. Сила компанії як постачальника напівпровідників значною мірою ґрунтується на її фундаментально сильному продукті - компанія володіє більшістю провідних світових потужностей з виробництва напівпровідників.

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