«Укрпошта» замінить застрілу фронт-офісну систему на сучасне галузеве рішення Escher

27 октября 2021 г., 13:15

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«Укрпошта» до кінця 2022 року планує замінити застаріле програмне забезпечення у стаціонарних відділеннях на нову фронт-офісну систему, а також повністю автоматизувати роботу пересувних відділень та листонош (у містах і селах).

В рамках фінансування за кредитною програмою ЄБРР було проведено тендер на поставку ПЗ для стаціонарних і пересувних відділень поштового зв’язку. Переможцем за тендерною процедурою ЄБРР стала ірландська компанія Escher Group – світовий лідер трансформації поштових операторів, що запропонувала за контрактом ціну у 7,8 млн євро. Її програмне забезпечення працює у понад 30 поштових операторів світу.

Завдяки цій угоді «Укрпошта» запровадить у відділеннях спеціально створену платформу Escher Riposte, що спростить операції та значно покращить швидкість і якість обслуговування клієнтів.

Нове рішення дозволить забезпечити онлайн та офлайн режим роботи із підтримкою надання послуг клієнтам на пристроях із ОС Android. Паралельно із завершенням автоматизації сільських відділень працівники пошти навіть в найменшому населеному пункті перейдуть на електронний документообіг, відмовляться від «паперів» та рахівниць.

Крім послуг в електронному вигляді у пристрої листоноші є весь перелік завдань, які необхідно виконати впродовж робочого дня. Не буде потреби друкувати додатково форми і бланки перед виходом на маршрут. Також зменшиться до мінімуму кількість інформації, яку необхідно вносити при наданні послуг. Клієнти зможуть розраховуватися як готівкою, так і банківською карткою, не залежно від каналу та місця обслуговування (навіть у селах). Що пришвидшить як внутрішні процеси – формування електронних звітів замість паперових, так і обслуговування клієнтів у відділеннях – скоротиться час обслуговування, оскільки замість друку паперових форм та квитанцій клієнт зможе поставити електронний підпис на екрані пристрою.

Відповідно до умов угоди передбачається постачання 43 тис. ліцензій на використання цього ПЗ, а також надання додаткових послуг із технічної підтримки впродовж чотирьох років та доопрацювання ПЗ у разі потреби.

Наступним кроком цифровізації «Укрпошти» буде впровадження CRM-системи, що дасть можливість аналізувати інформацію про споживачів, бачити історію операцій клієнта, якими послугами він найчастіше користується.

Нагадаємо, що процес діджиталізації та автоматизації компанії «Укрпошта» почала у 2018 році, а у березні 2021 року було укладено договір вартістю 95,8 млн грн із переможцем тендеру – IT-Enterprise – на впровадження єдиної ERP-системи замість 80 окремих IT-рішень.

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