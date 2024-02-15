Квартальні показники Cisco перевершили очікування, але у планах скорочення персоналу на 5%

15 февраля 2024 г., 15:25

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Cisco Systems представила звіт за свій другий фінансовий квартал.

Компанія повідомила про дохід у 12,79 мільярдів доларів, що на 6% менше, ніж роком раніше.

Прибуток до вирахування певних витрат, таких як компенсація акціями у розмірі 87 центів на акцію.

Результати виявилися кращими, ніж очікувалося, оскільки Уолл-стріт прогнозувала прибуток компанії на рівні 84 центів на акцію при обсязі продажів у 12,71 мільярда доларів.

Чистий прибуток компанії склав 2,63 млрд дол., що дещо менше, ніж 2,77 млрд дол., отриманих роком раніше.

Голова правління і генеральний директор Cisco Чак Роббінс (Chuck Robbins) високо оцінив «сильний другий квартал» компанії, зазначивши, що він забезпечив сильний операційний ефект та прибутковість капіталу для інвесторів.

Хоча Cisco вдалося збільшити свої доходи в сегментах співпраці, спостереження і безпеки, продажі в основному мережевому бізнесі впали на 12%, до 7,08 млрд дол. Загальний дохід від продуктів впав на 9%, в той час як дохід від послуг виріс на 3,5%.

Продажі впали на 4% в Америці, на 7% у Європі, на Близькому Сході і в Африці, і на 12% в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Японії і Китаї.

Cisco сповістила про плани звільнити 5% свого персоналу, або близько 4250 працівників. Заплановане скорочення було оголошено в рамках плану реструктуризації, який має на меті реорганізувати компанію і «забезпечити подальші інвестиції в ключові пріоритетні напрямки», заявили в компанії.

Роббінс не уточнив, де саме відбудуться скорочення, сказавши лише, що «ми продовжуємо спрямовувати наші інвестиції на майбутні можливості зростання» - зокрема, звичайно ж, у сферу штучного інтелекту.

Слід зазначити, що галузь продовжує скорочувати витрати у відповідь на ринковий спад, що розпочався два роки тому. Минулого місяця Alphabet, Amazon.com, Microsoft та SAP оголосили про свої плани скорочення персоналу. За даними Layoffs.fyi, цього року 144 технологічні компанії звільнили загалом 35 000 працівників.

Представники Cisco заявили, що компанія ще не завершила угоду з придбання Splunk Inc. вартістю 28 мільярдів доларів, але зараз вона дуже близька до завершення, і очікує, що процес буде завершено в поточному кварталі.

Що стосується прогнозів, то компанія заявила, що планує отримати прибуток від 84 до 86 центів на акцію при обсязі продажів від 12,1 до 12,3 мільярдів доларів у третьому кварталі.

Cisco також оновила свій річний прогноз, заявивши, що тепер бачить прибуток від $3,68 до $3,74 на акцію при виручці в 52,5 млрд дол.

Акції Cisco впали на 9% на певному етапі після публікації звіту, хоча потім відіграли частину цих втрат на 5%.

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