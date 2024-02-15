Check Point випустила міжмережеві екрани для СМБ Quantum Spark 1900 і 2000

15 февраля 2024 г., 14:25

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Компанія Check Point Software Technologies оголосила про випуск Check Point Quantum Spark 1900 і 2000, новітніх доповнень до серії міжмережевих екранів нового покоління для малого та середнього бізнесу. Ці передові шлюзи безпеки спеціально розроблені для захисту СМБ від кіберзагроз, що постійно розвиваються. Нові шлюзи безпеки Quantum Spark забезпечують високопродуктивну мережеву безпеку в масштабі з можливістю ініціалізації "в один дотик", розширеним хмарним управлінням і автоматизованим управлінням загрозами, що робить їх оптимальним рішенням для середнього бізнесу.



У сучасну цифрову епоху малі та середні підприємства все частіше стикаються із загрозами кібербезпеки. Попри значний внесок у світову економіку, ці підприємства часто стикаються з обмеженими ІТ-можливостями та бюджетами, що робить їх уразливими до сучасних кібератак, як-от шкідливі програми, фішинг і здирницьке ПЗ. Попри усвідомлення наростальних ризиків і виділення додаткових коштів на забезпечення безпеки, багато СМБ-компаній залишаються недостатньо захищеними, і лише частина з них вживає посилених заходів безпеки та проводить навчання. Для розв'язання цих проблем дедалі більша кількість малих і середніх підприємств звертається до постачальників керованих послуг (MSP) за комплексними, індивідуальними рішеннями з кібербезпеки. Очікується, що до 2025 року на частку MSP припадатиме 40% витрат СМБ на кібербезпеку, що підкреслює їхню найважливішу роль у забезпеченні безпеки цих підприємств.



Шахар Дівон, керівник глобального підрозділу MSSP і SMB компанії Check Point Software Technologies, підкреслює: "Зростальна залежність від MSP як основних каналів збуту є відповіддю на висхідну потребу в комплексному управлінні складними програмними стеками та просуванні цифрових ініціатив. Компанія Check Point пропонує міжмережеві екрани нового покоління Quantum Spark, спеціально розроблені для захисту даних і систем від кібератак, забезпечуючи безпечний і ефективний доступ. Ці шлюзи не тільки забезпечують безпечне збільшення числа користувачів, обсягів транзакцій і даних, а й допомагають скоротити витрати, підтримуючи віддалену робочу силу, стимулюючи впровадження хмарних технологій і сприяючи цифровій трансформації".



Повна лінійка шлюзів дозволяє підтримувати підприємства зі штатом від одного до 1000 співробітників. Вони надають малим і середнім підприємствам поєднання захисту від загроз на основі штучного інтелекту, простого управління і масштабованості, що особливо важливо, оскільки багато малих і середніх підприємств стикаються з проблемою обмеженості ресурсів і досвіду в галузі кібербезпеки. Випуск цих нових продуктів покликаний розширити можливості малих і середніх підприємств щодо ефективного і впевненого захисту своїх операцій в умовах складності сучасного середовища кіберзагроз.



Користувачі Quantum Spark Gateway 1900 і 2000 отримують такі переваги:



Прискорена ефективність запобігання загрозам: Шлюзи безпеки на базі AI/ML забезпечують підвищений захист від кіберзагроз, значно підвищуючи ефективність запобігання загрозам у понад 2 рази та демонструючи дивовижний показник блокування 99,8% фішинг-атак, шкідливе ПЗ, DNS та IoT (Інтернет речей). Підвищення відмовостійкості, ефективності та гнучкості мережі завдяки вбудованим комутаторам і подвійному джерелу живлення, що усуває необхідність у зовнішніх комутаторах і дає змогу максимально збільшити час роботи за мінімального простою.

Інтегровані хмарні служби безпеки та мережеве під'єднання: Програмне забезпечення для забезпечення безпеки з високою надійністю, зручним для користувача інтерфейсом і розширеними можливостями, як-от IoT-безпека, SD-WAN тощо.

Консолідоване управління хмарою для MSP: Розширені можливості управління хмарою для MSP, тепер із мережевим операційним поданням, яке дає змогу оптимізувати управління загрозами для клієнтів. Консолідовані операції із забезпечення безпеки ще більше спростили управління для MSP, які обслуговують малий і середній бізнес, завдяки централізованому вузлу для обслуговування клієнтів, ліцензій і проактивного моніторингу безпеки, доступ до якого здійснюється за допомогою єдиної приладової панелі.



"У міру зростання кіберзагроз, таких як фішинг і здирники, малі та середні підприємства стикаються з новими проблемами безпеки, не маючи досвіду і ресурсів ІТ, необхідних для самозахисту. Нові мережеві шлюзи безпеки Check Point Quantum Spark 1900 і 2000 забезпечують СМБ запобігання загрозам за допомогою штучного інтелекту, автоматизований захист SD-WAN і IoT, а також уніфіковане управління безпекою, яке легко розгорнути й використовувати", - говорить Піт Фіналл, менеджер із досліджень у сфері безпеки IDC, - "З огляду на свої обмеження, багато СМБ звертаються до постачальників керованих послуг (MSP) за рішеннями безпеки. Check Point дає можливість MSP підтримувати SMB комплексною безпекою, віддаленим управлінням і розгортанням без втручання, знижуючи потребу в штатних ІТ-фахівцях".



Повідомляється, що пристрої серій Quantum Spark 1900 і 2000 доступні вже зараз.

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