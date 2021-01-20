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Konica Minolta открыла инновационный центр развития технологий IoT, AI, 5G

20 января 2021 г., 14:18
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Konica Minolta открыла инновационный центр развития технологий IoT, AI, 5G

Konica Minolta объявляет об открытии Innovation Garden OSAKA Center – центра развития и сотрудничества в области интернета вещей и искусственного интеллекта. Компания планирует уделять особое внимание технологиям 5G, а также обработке изображений и визуализации.

Как отмечается, инновационный центр создан для развития бизнеса и полномасштабной разработки технологий – в том числе в области высокоскоростной обработки фото и видео. Среди его ключевых особенностей – среда разработки на основе 5G. Konica Minolta сотрудничает с компанией NEC для создания локальной сети нового поколения, а также с компанией KDDI – для создания общей сети.

В этой среде будут проводиться проверки сетей, а также полевые испытания использования 5G для моделирования офисов и производственных площадок. Ожидается, что гибридная 5G-среда, объединяющая локальную и общую сети, поможет снизить нагрузки и повысить производительность.

Помимо этого, в Innovation Garden OSAKA Center открылась лаборатория Open Lab – площадка для совместной работы. Она создана для взаимодействия бизнеса и академического сообщества: проведения совместных экспериментов, разработки инновационных решений. Работа в лаборатории будет доступна партнёрам Konica Minolta, а именно бизнесу из различных отраслей, научно-исследовательским институтам, университетам.

Также в инновационном центре будет уделяться большое внимание развитию технологий визуализации и обработки изображений, которые применяются в IoT-платформе FORXAI.

Innovation Garden OSAKA Center расположен в научно-исследовательском центре Takatsuki Site недалеко от железнодорожной станции Такатсуки. Он стал одной из двух площадок крупного центра Innovation Garden OSAKA. Вторая - Innovation Garden OSAKA Front - была открыта в августе 2019 года.

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