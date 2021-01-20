Количество кибератак на медицинские учреждения выросло в 1,5 раза

20 января 2021 г., 13:35

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Аналитики Check Point Research зафиксировали рост числа кибератак на медицинские учреждения во всем мире на 45% за последние два месяца. По мнению экспертов, система здравоохранения стала наиболее привлекательной целью для злоумышленников, поскольку намного чаще вынуждена удовлетворять требования вымогателей из-за программ по вакцинации и растущего числа больных коронавирусом.

Рост числа атак на систему здравоохранения (на 45%) вдвое превысил рост числа кибератак на другие сферы (на 22%). В ноябре 2020 г. среднее число атак на сектор здравоохранения составляло 626 случаев в неделю, тогда как в предыдущем месяце – 430.

Всплеск числа кибератак на сектор здравоохранения произошел в основном в Центральной Европе (увеличение на 145%), Восточной Азии (на 137%), Латинской Америке (на 112%), Европе (на 67%) и Северной Америке (на 37%).

Наиболее резкий всплеск наблюдался в Канаде, где число кибератак выросло более чем на 250%, на втором месте – Германия (220%). В Испании число кибератак удвоилось.

Чаще всего вредоносные воздействия осуществлялись с помощью программы-вымогателя Ryuk, на втором месте оказался Sodinokibi.

Как отмечают специалисты, атаки программ-вымогателей, таких как Ryuk, обычно начинаются с заражения трояном, которое чаще всего происходит за несколько дней или недель до атаки программами-вымогателями. В случае обнаружения троянов Trickbot, Emotet, Dridex и Cobalt Strike специалистам по информационной безопасности рекомендуется удалить их с помощью решений для поиска угроз, поскольку именно они могут дать дорогу вымогателю Ryuk.

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