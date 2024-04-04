Кластер підтримки оборонних технологій Brave1 шукає розробників перехоплювачів дронів

4 апреля 2024 г., 10:25

Російські розвідувальні дрони «Орлан», SuperCam або Zala над лінією фронту – це очі для ворожої артилерії та ударних БпЛА, тому треба знайти рішення, як їх збивати, не витрачаючи дефіцитні засоби ППО.

Кластер підтримки оборонних технологій Brave1 шукає розробників та інженерів, які створять безпілотник, здатний збивати ворожі розвідувальні дрони. Такий перехоплювач має бути здатний наздоганяти та знищувати цілі на висоті 1500 м та на швидкості 100-150 км/год.

Фахівцям, що мають відповідне рішення, пропонується заповнити форму. Якщо розробка дійсно відповідає вимогам, кластер Brave1 допоможе розвинути дуже необхідний Силам оборони безпілотник.

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