Microsoft та Quantinuum анонсували прорив у квантових обчисленнях

4 апреля 2024 г., 11:35

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Reuters повідомляє, що Microsoft і Quantinuum в середу заявили про ключовий крок у перетворенні квантових комп’ютерів на комерційну реальність, зробивши їх більш надійними.

Зазначається, що цей крок є останнім у перегонах за досконалість квантових обчислень, в якій приймають участь технологічні гіганти. Microsoft, Google та IBM, змагаються з конкурентами і національними державами, щоб створити машини, які використовують переваги квантової механіки і обіцяють швидкість, набагато вищу, ніж у традиційних комп’ютерах.

Але фундаментальна одиниця квантових комп’ютерів - так званий «кубіт» - швидка, але вибаглива, що призводить до помилок у даних. Щоб вирішити цю проблему, квантові дослідники часто створюють більше фізичних кубітів, ніж потрібно, і використовують методи корекції помилок, щоб необхідну кількість надійних і корисних кубітів.

Microsoft і Quantinuum заявили, що зробили прорив у цій галузі. Microsoft застосувала алгоритм виправлення помилок, який вона написала, до фізичних кубітів Quantinuum, отримавши близько чотирьох надійних кубітів з 30 фізичних.

Джейсон Зандер (Jason Zander), виконавчий віце-президент Microsoft зі стратегічних місій і технологій, заявив, що досягнуто найкраще співвідношення достовірних кубітів з квантового чіпа, яке коли-небудь було продемонстровано.

«Ми провели понад 14 000 окремих експериментів без жодної помилки. Це у 800 разів краще, ніж будь-коли раніше», - сказав Зандер в інтерв’ю Reuters.

Microsoft заявила, що планує випустити технологію для своїх клієнтів хмарних обчислень в найближчі місяці.

Квантові дослідники, як з Quantinuum, так і її конкурентів, часто називають цифру близько 100 достовірних кубітів як число, необхідне для перемоги над звичайним суперкомп’ютером. Ні Microsoft, ні Quantinuum не сказали, скільки ще років їм знадобиться для використання нової техніки, щоб досягти 100 надійних кубітів.

Але Ільяс Хан (Ilyas Khan), директор з виробництва Quantinuum, зазначив: «Поточна думка полягає в тому, що ми скоротили цей термін щонайменше на два роки, якщо не більше».

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