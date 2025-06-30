Керівник стратегічного відділу Intel залишає компанію

30 июня 2025 г., 15:35

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Як повідомляє Reuters, Сафроаду Єбоа-Аманква (Safroadu Yeboah-Amankwah), головний стратегічний директор Intel, залишає компанію. Цей крок є черговою значною кадровою зміною з моменту, як Ліп-Бу Тан (Lip-Bu Tan) очолив компанію у березні цього року, що підкреслює його агресивний підхід до реструктуризації. Intel підтвердила цю інформацію, зазначивши: "Ми вдячні Сафу за його внесок в розвиток компанії і бажаємо йому всього найкращого".

Єбоа-Аманква, який обіймав посаду головного стратегічного директора Intel з 2020 року, залишає компанію 30 червня. На цій посаді він керував ініціативами зростання, стратегічними партнерствами та інвестиціями в акціонерний капітал Intel, серед інших обов'язків. Джерела, близькі до компанії, зазначають, що його відхід є частиною ширших зусиль Тана щодо консолідації стратегічних функцій та прискорення трансформації компанії. За даними Bloomberg, такі зміни свідчать про намір Тана зменшити кількість рівнів управління та посилити оперативну ефективність Intel на ринку, що швидко змінюється. Частина стратегічних функцій Єбоа-Аманква тепер перейде до Сачіна Катті (Sachin Katti), якого Intel нещодавно підвищила до головного директора з технологій та АІ. Крім того, Intel Capital, венчурний підрозділ компанії, тепер підпорядковується безпосередньо Ліп-Бу Тану.

Тан, який є досвідченим інвестором і заснував венчурну фірму Walden International у 1987 році, з моменту свого призначення генеральним директором Intel значно спростив керівний склад напівпровідникового гіганта. Він взяв під безпосередній контроль важливі групи розробки чипів для центрів обробки даних та АІ, а також напрямку процесорів для персональних комп'ютерів. Також до компанії були залучені нові інженерні лідери. Тан прагне скоротити, як він вважає, роздутий і повільний середній менеджмент Intel, щоб підвищити гнучкість та швидкість прийняття рішень.

Ці кроки Ліп-Бу Тана відбуваються після років виробничих проблем в Intel та втрачених можливостей у сегментах чипів для мобільних телефонів та АІ. Його попередник, Пет Гелсінгер, намагався здійснити амбітний план відновлення, хоча, як раніше повідомляло Reuters, він також посилив деякі проблеми Intel, зокрема, через надмірну забюрократизованість. У 2024 році Intel зафіксувала річний чистий збиток, що припадає на компанію, у розмірі 18,8 млрд дол. — перший збиток з 1986 року. Джерела Wall Street Journal вказують, що новий СЕО зосереджений на швидкому впровадженні інновацій та відновленні лідерства компанії на ринку, особливо у сфері АІ-чипів.

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