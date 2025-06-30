Перше тактичне з'єднання NTN через стандартні мобільні пристрої

30 июня 2025 г., 14:25

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Компанія AST SpaceMobile оголосила про успішну демонстрацію першого тактичного супутникового зв'язку Non-Terrestrial Network (NTN), що забезпечує високошвидкісну передачу даних, голосу та відео з використанням немодифікованих мобільних пристроїв у співпраці з приватною компанією Fairwinds Technologies. В ході польових випробувань NTN були продемонстровані ключові сценарії використання у сфері оборони, в тому числі підключення в режимі реального часу до Tactical Assault Kit (TAK) через VPN, мультимедійна потокова передача через TAK і безпечні багатосторонні відеодзвінки, все це виконувалося на стандартних, немодифікованих смартфонах.



«Ця демонстрація NTN є значним кроком вперед у розвитку надійних і безпечних комунікаційних можливостей для оборонної спільноти США», — сказав Кріс Айворі (Chris Ivory), комерційний директор і директор по роботі з державними структурами AST SpaceMobile. «Ми створюємо новий рівень мобільного зв'язку — безпосередньо з космосу на стандартні смартфони, без необхідності використання спеціального обладнання, на підтримку цілей національної безпеки».



«Це тільки початок», — зазначив Тімоті Хіллнер (Timothy Hillner), технічний директор і співзасновник Fairwinds Technologies. «Ми співпрацюємо з AST SpaceMobile і Підрозділом інновацій в області оборони, щоб забезпечити зв'язок нового покоління на тактичному рівні, саме там і тоді, де і коли він найбільш необхідний. Ця співпраця відкриває майбутнє для систем командування та управління».



Ця знакова демонстрація NTN була проведена недалеко від шлюзового комплексу AST SpaceMobile на острові Оаху, Гаваї, за активної участі Індо-тихоокеанського командування США (USINDOPACOM), включаючи представників ВМС США, Корпусу морської піхоти, Армії, Космічного командування США та команди FutureG Управління заступника міністра оборони з досліджень та інжинірингу (OUSD R&E).



AST SpaceMobile співпрацювала з Fairwinds Technologies у проведенні цієї демонстрації. Fairwinds — партнер, що надає послуги з інтеграції програм і підтримки військових тактичних мереж, у той час, як AST SpaceMobile досліджує можливості прямого супутникового зв'язку з пристроями для застосування в урядових і оборонних цілях США.



Це була перша із серії запланованих демонстрацій прототипу NTN для оцінки космічного мобільного широкосмугового зв'язку для оборонних цілей. У найближчі місяці планується провести додаткові випробування, в тому числі в умовах відкритого океану, оскільки команда продовжує розширювати межі багатодоменного космічного тактичного зв'язку.

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