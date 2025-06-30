Gigabyte представляє в Україні ноутбуки AERO X16 та GAMING A16

30 июня 2025 г., 16:25

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Компанія GIGABYTE анонсувала ноутбуки AERO X16 та GAMING A16, як універсальні рішення для творчості, роботи й розваг.



GIGABYTE AERO X16 — це витончений, але надзвичайно продуктивний ноутбук вагою 1,9 кг і товщиною 16,75 мм. Він має 16-дюймовий IPS-дисплей із частотою оновлення 165 Гц, охопленням 100% sRGB та сертифікацією Pantone Validated, тому його націлено на дизайнерів, відеоредакторів, блогерів та всіх, хто працює з AI.



Під капотом — новітні процесори AMD Ryzen AI 7 або Ryzen AI 9 із 8–12 ядрами, доповнені відеокартами GeForce RTX 5060 або RTX 5070. Завдяки цьому AERO X16 справляється як зі складними обчисленнями, так і з сучасними іграми.



За заявою GIGABYTE, акумулятор ноутбука дозволяє працювати до 12 годин без підзарядки. Компактний формфактор дозволяє легко брати його із собою на зустрічі, відрядження або просто до кав’ярні.



AERO X16 оснащений сучасною системою охолодження WINDFORCE Infinity, яка забезпечує тиху роботу навіть під навантаженням. Завдяки цьому ноутбук залишається прохолодним і в режимі геймплею. Оптимізацію FPS і зменшення затримки забезпечує вбудований перемикач MUX Switch.



Серед переваг моделі також — порт USB 4 з пропускною здатністю до 40 Гбіт/с, підтримкою DisplayPort 1.4 та Power Delivery 3.0, що дозволяє заряджати пристрій навіть за допомогою зарядок для смартфонів. Оновлена клавіатура Golden Curve приємна на дотик, тиха й точна, а збільшений тачпад додає комфорту в роботі.



GIGABYTE GAMING A16 — ноутбук з акцентом на розваги. Ця модель важить трохи більше — 2,2 кг, а її товщина становить 19,45 мм для використання вдома або в офісі.

В GAMING A16 доступні процесори Intel Core i5 та i7 (8 і 10 ядер відповідно) у парі з відеокартами RTX 4050, RTX 5060 або RTX 5070. Всі варіанти мають MUX Switch, а тому ігри працюють плавно, з максимальною ефективністю.



Екран моделі на 16 дюймів — IPS-панель із частотою 165 Гц, яскравістю до 400 ніт і варіантами роздільної здатності: від Full HD+ (1920×1200) до WQXGA (2560×1600) — як для ігор, так і для серіалів чи роботи з графікою.



GAMING A16 оснащений фірмовою технологією Icy Touch і кулером WINDFORCE із двома вентиляторами та чотирма тепловими трубками. Це гарантує стабільну температуру й мінімальний шум, навіть коли навантаження максимальне. Ноутбук лишається приємним на дотик у будь-яких умовах.



Обидві серії підтримують фірмову програму GiMATE з вбудованою LLM. Достатньо просто натиснути клавішу та задати ноутбуку голосову команду: зменшити шум, пришвидшити обчислення, оптимізувати батарею чи створити зображення за допомогою AI (наприклад, Stable Diffusion). У режимі GiMATE Creator достатньо однієї кнопки — і креатив вже готовий.

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