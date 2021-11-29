Итоги недели: иски к/от Apple; уже 1 млрд долл. в квартал у Zoom; рвется в лидеры MediaTek

29 ноября 2021 г., 3:51

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Apple опять не сходит с новостных полос, поэтому начнем с нее.

В минувший понедельник акции компании достигли очередного пика, а капитализация компании перевалила за 2,63 триллиона долларов.

Правда, спустя день ценные бумаги несколько упали в цене, а подъем был вызван появившейся с подачи Bloomberg информации, что в некоторых документах внутри Apple используется 2025 г., как крайний срок выхода автономного транспортного средства с логотипом компании. И готовится не просто электромобиль, а полностью автономная версия, которая позволит вывести этот сегмент на совершенно новый уровень. Возможный выход Apple на рынок автономных транспортных средств уже давно является предметом различных слухов. Но опубликовано первое исследование, которое включает большое количество данных, полученных от инсайдеров, и предоставляет достаточно подробностей. Хотя автомобили представляют собой совершенно новое направление для Apple, но по мнению наблюдателей опыт работы компании на новых рынках и ее возможности вертикальной интеграции могут обеспечить необходимый успех. Morgan Stanley пишет, что выход на автомобильный рынок - «самый простой путь» для Apple удвоить продажи.

Nikkei Asia, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Apple укрепляет сотрудничество с TSMC и планирует разместить заказ на выпуск 5G-модемов собственной разработки, начиная с 2023 года. Сейчас в iPhone все эти компоненты от Qualcomm. Напомню, что компании урегулировали длительную судебную тяжбу из-за лицензионных отчислений два года назад, и Qualcomm недавно сообщила, что ее доля заказов на модемы для iPhone, согласно прогнозам, сократится примерно до 20% в 2023 году. Ранее эти чипы для Купертино поставляла и Intel, однако она отказалась от данного направления и продала его Apple в 2019 г.

На уходящей неделе также стало известно, что итальянское управление по вопросам конкуренции и развитию рынка оштрафовало Apple и Amazon на 203 млн евро. Причем на долю первой приходится 68,7 млн евро, а вторая должна внести 134,5 млн евро. Компании обвиняются в том, что в 2018 г. подписали соглашение, которое запрещало некоторым как официальным, так и неофициальным реселлерам Apple продавать на итальянском маркетплейсе Amazon продукты компании, а также принадлежащего ей бренда Beats. Регуляторный орган заявил, что соглашение якобы препятствует трансграничным продажам, что в конечном итоге ограничивает возможности покупателей. Как пояснили в записке итальянского госоргана, в общей сложности 70% покупок бытовой электроники в стране приходится на Amazon. Представители Apple охарактеризовали штраф как неоправданный, заявив, что ограничения были введены для обеспечения гарантий приобретения оригинальных устройств, а не для ограничения конкуренции. В свою очередь, Amazon назвала наказание AGCM «несоразмерным и необоснованным».

Через пару дней пришло извещение, что Италия вновь оштрафовала Apple, на этот раз вкупе с Google. Компании обязаны выплатить по 10 млн евро за «агрессивные действия», связанные с коммерческим использованием пользовательских данных. В заявлении властей говорится, что компании не предоставили «четкую информацию по-незамедлительному запросу» о том, как они собирают и используют данные тех, кто обращается к их услугам. И Google, и Apple заявили, что не согласны с решением антимонопольного органа и подадут апелляцию.

Помимо этого Apple на уходящей неделе подала иск против израильской NSO Group и её родительской организации, обвинив их в незаконной слежке за пользователями своих продуктов и заражением устройств шпионским ПО Pegasus. В предъявленном иске была представлена дополнительная информация об атаке FORCEDENTRY, в ходе которой NSO Group использовала теперь уже устранённую уязвимость, чтобы взломать устройства Apple, принадлежащие определённому кругу лиц, и установить своё шпионское ПО. Атаку изначально выявила Citizen Lab, исследовательская группа Университета Торонто.

Тем временем компании продолжают публиковать квартальные итоги.

Zoom вот смогла нарастить квартальную выручку на 35% до 1,051 млрд долл., а чистую прибыль - до 338,4 млн долл. В общей сложности 2 507 клиентов оплатили по 100 тыс долл. и выше за прошедшие 12 месяцев, что примерно на 94% больше, чем было год назад. И плюс к этому - в конце второго квартала у компании было 2278 таких клиентов. На эти клиенты приходилось 22% выручки в третьем квартале по сравнению с 18% год назад. Компания сообщила о 512 100 компаниях в числе заказчиков, у которых в штате более 10 сотрудников, что примерно на 18% больше, чем за тот же квартал прошлого финансового года.

Avaya также представила финансовые результаты - квартальная выручка составила 760 млн долл., а продажи за весь финансовый год выросли на 3,5% до 2,973 млрд долл. Компания преодолела более чем десятилетнее снижение годовой выручки. Операционная прибыль по GAAP составила 33 млн долл., а за весь фингод - 180 млн долл. Также отмечается, что по итогам IV кв. заключено 119 сделок на сумму более 1 млн долл., 18 сделок на сумму более 5 млн долл. и семь контрактов, каждый объемом свыше 10 млн долл.

Продажи VMware за третий квартал выросли на 11% до 3,19 млрд долл. Чистая прибыль компании составила 725 млн долл. Комбинация подписки и SaaS, а также доход от лицензий в третьем квартале составил 1,53 млрд долл., что на 16% больше, чем было год назад.

В четвертом квартале своего 2021 финансового года HP показала рост выручки на 9,3% до 16,7 млрд долл., с прибылью 3,1 млрд долл. Выручка от персональных систем по итогам квартала составила 11,8 млрд долл., увеличившись на 13%. Продажи потребительских решений при этом сократились на 3% за квартал, а коммерческих - выросли на 25%. Системы печати принесли HP 4,9 млрд долл., что лишь на 1% больше, чем год назад. В целом по итогам за 2021 финансовый год общие продажи компании выросли на 12,1% до 63,5 млрд долл. Компания завершила год с прибылью 6,5 млрд долл.

Удачным прошедший квартал был и для Xiaomi - общая выручка составила приблизительно 12,22 млрд долл. – это на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Валовая прибыль выросла в годовом сравнении на 40,6% до 2,237 млрд долл. Доходы от интернет-услуг достигли рекордных 1,14 млрд долл., увеличившись на 27,1%. Выручка от смартфонов выросла лишь на 0,4% до 7,49 млрд долл. Сегмент интернета вещей и экосистемных продуктов принес 3,27 млрд долл. (рост на 15,5%). Выручка на зарубежных рынках уже приносит 52,4% всего дохода.

Ericsson уже ранее сообщала о результатах квартала, а на этот раз она заявила о приобретении Vonage за 6,2 млрд долл. Купленная компания была основана в 2001 году как провайдер услуг IP-телефонии, однако со временем сместила фокус на решения облачных услуг связи. Объем продаж Vonage за прошедшие 12 месяцев до сентября составил 1,4 млрд долл., с маржой по скорректированной прибыли в размере 14%. Сообщается, что облачная коммуникационная платформа Vonage сегодня обслуживает более 120 тыс клиентов и более миллиона зарегистрированных разработчиков по всему миру.

MediaTek на специальном мероприятии представила свой новый флагманский процессор Dimensity 9000. Новый восьмиядерный чип будет содержать одно производительное ядро Cortex-X2 (3,05 ГГц), три Cortex-A710 (2,85 ГГц) и четыре энергоэффективных Cortex-A510 (1,8 ГГц). Кроме того, за обработку графики будет отвечать Mali-G710 с 10 ядрами. Плюс еще к этому специализированный шестиядерный модуль нацелен на обработку задач, связанных с ИИ, причем его производительность, как сообщает компания в четыре раза выше, чем у предыдущего поколения. Dimensity 9000 будет содержать 8 МБ кэша третьего уровня и 6 МБ системного кэша. А 18-ти разрядный DSP Imagiq Gen 7, нацеленный на обработку изображений, сможет обслуживать фотосенсоры с разрешением до 320 Мп и одновременно обрабатывать до трех потоков 4К-видео. Флагманский чип MediaTek будет выпускаться по технологии 4 нм. По заявлению компании, новый процессор более чем на треть энергоэффективнее и производительнее конкурирующих решений. Также отмечается, что Dimensity 9000 одним из первых будет поддерживать стандарт Bluetooth 5.3. Он сможет работать с памятью LPDDR5X и обеспечит поддержку дисплеев с частотой обновления до 180 Гц. Одним словом, серьезная заявка, посмотрим чем ответит Qualcomm.

Ну, и в заключение, про разработку, которая позволит обеспечить строгую конфиденциальность персональных данных при использовании больших баз данных в машинном обучении. Ученые из техасского Университета Райса предложили новый метод RACE (Repeated Array of Count Estimators), который используя технику хеширования с учетом местоположения может создать небольшую сводку - эскиз - огромной базы данных конфиденциальных записей. Эскизы RACE безопасны для распространения и подходят для алгоритмов тренировки ИИ-моделей. Метод RACE может изменить экономику разглашения крупномасштабной информации с дифференцированной приватностью - он прост, работает быстро и в 100 раз менее затратен, чем иные варианты.

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