Итоги недели: плюс 11% на рынке ПК; Nvidia дороже Intel; все же Arm избавится от IoT; SUSE усилит экспертизу в контейнерах; полностью жидкометаллическая батарея

13 июля 2020 г., 3:30

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На уходящей неделе, пожалуй, главной новостью можно было бы назвать сообщение о том, рост мирового рынка ПК во втором квартале превысил 11%.

Согласно данным IDC глобальные поставках ПК по итогам II кв. составил не менее 72,3 млн устройств. По мере ужесточения карантинных мер, первые несколько недель квартала спрос на ноутбуки продолжал расти, проблемы с логистикой постепенно разрешились, производства восстановилось. В результате это позволило ритейлерам и дистрибьюторам нормализовать уровень складских запасов и удовлетворить всплеск спроса. Предварительные подсчеты Gartner дали 64,8 млн традиционных компьютеров в квартал (рост в размере 4,2%), после существенного провала в I кв.

Хотя продажи ПК растут, а вместе с ними и поставки чипы Intel, ценные бумаги компании не так быстро восстанавливаются после мартовского провала, как у других игроков. Это привело к тому, что на днях капитализация Nvidia впервые превысила показатель главного процессоростроителя планеты. Стоит отметить, что акции Nvidia в последние годы росли очень динамично, несмотря на некоторые провалы компании в продажах, в частности после краха сегмента майнинговых платформ. Компании удалось очень удачно диверсифицировать свою деятельность в сфере производства графических чипов — от решений для персональных компьютеров до центров обработки данных, автомобилей и систем искусственного интеллекта. Инвесторы делают ставку на то, что переход к удаленной работе из-за пандемии продолжит способствовать быстрому росту сегмента ЦОД и соответственно эти решения Nvidia будут все больше востребованы. Что же касается Intel, то ее капитализация уже ниже, чем у южнокорейской Samsung Electronics и тайваньской TSMC. А теперь вот и позади Nvidia. Это при том, что прогнозируемый годовой оборот двух производителей - 14,6 млрд долл. против 73,8 млрд долл.

Еще одно знаковое событие, которое состоялось на уходящей неделе - Alphabet стала четвертой в списке перешагнувших 1 трлн долл. Материнская компания Google, в понедельник вошла в клуб триллионеров. Ее акции в цене на максимуме котировались по 1510 долл., а капитализация достигла по итогам торгов 1,02 триллиона долларов.

На днях стало известно, что Deutsche Bank и Google заключили соглашение о многолетнем стратегическом партнерстве. Договор предполагает доступ к облачным сервисам и сделка, по информации Reuters, является частью намеченных инвестиции банка в размере 13 млрд евро, запланированных на период до 2022 года. Отмечается, что процесс отбора шел пять месяцев и, выбирая из нескольких облачных операторов, Deutsche Bank остановился именно на Google Cloud для проведения большого апгрейда своей технологической инфраструктуры.

Уже упоминавшаяся ранее Samsung опубликовала финансовые результаты за второй квартал. Консолидированная выручка компании составила приблизительно 42,62 млрд долл., а операционная прибыль - 6,82 млрд долл. Первый показатель за год несколько упал, а вот второй даже вырос.

Британская Arm объявила о планах передать две свои группы сервисов IoT (IoT Services Group, ISG) в управление компании SoftBank, купившей Arm в 2016 г. за 31 млрд долл. Эта перестановка позволит Arm сосредоточиться на её основном бизнесе — разработке и лицензировании процессорных архитектур. Аналитики отмечают, что необходимость пересмотра приоритетов может быть связана с рядом ключевых побед, недавно одержанных Arm на многих рынках. В прошлом году компания наконец смогла закрепиться на рынке датацентров после дебюта ARM-процессора AWS Graviton2. В прошлом месяце японская система Fugaku стала первым суперкомпьютером на чипах Arm, возглавившим рейтинг TOP500, и тогда же компания Apple обнародовала планы перевода компьютеров Mac на собственные процессоры архитектуры Arm.

Продолжает развивать свою платформу на ARM компания Qualcomm, на уходящей неделе она представила мобильную Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G Mobile Platform. Это решение является продолжением флагманской платформы Snapdragon 865, на базе которой уже анонсированы и разрабатываются более 140 устройств — как утверждается, самые оригинальные разработки премиум-класса на основе единой мобильной платформы этого года. Тактовая частота центрального процессора Qualcomm Kryo 585 повышена до 3,1 ГГц (прирост 10%), а производительность рендеринга графического процессора Qualcomm Adreno 650 выросла на 10%. Анонсы коммерческих устройств на базе Snapdragon 865 Plus ожидаются в 3-м квартале 2020 г.

Кроме того, Qualcomm обновила и платформу Snapdragon Wear для Google Wear OS. В состав Snapdragon Wear 4100+ входит высокопроизводительная однокристальная система с модернизированными подсистемами (центральный и графический процессоры, память, модем сотовой связи, камера), выполненная по 12 нм технологии, и два выделенных цифровых сигнальных процессора. Новое решение обеспечивает по сравнению с предыдущим поколением не только расширение функций, но и 85% прирост производительности.

Между тем, SUSE объявила о покупке стартапа Rancher Labs. Стоимость сделки оценивается неофициальными источниками в 600-700 млн долл. Купленная компания разработала программную платформу, которая упрощает настройку и эксплуатацию контейнерных сред Kubernetes. Это решение напрямую конкурирует с платформой OpenShift компании Red Hat. Интересно, что основал Rancher Labs Шенг Лянг, в прошлом ведущий разработчик Java Virtual Machine в Sun Microsystems. Что же до SUSE, то она рассчитывает удвоить свой доход к 2023 году - до миллиарда долларов и надеется, что новое приобретение поможет ей в достижении этой стратегической цели.

Western Digital на уходящей неделе вновь обновила портфель решений для ЦОД. Компания представила HDD Ultrastar на 18 ТБ и 20 ТБ, и пополнила семейство WD Gold новыми CMR-накопителями — на 16 ТБ и 18 ТБ. Кроме того, стала доступна обновленная линейка платформ Ultrastar JBOD и гибридного сервера хранения Ultrastar с жесткими дисками объемом 16 ТБ и 18 ТБ.

Ну, и в заключение, про разработку из Университета штата Техас. Тамошние исследователи создали полностью жидкометаллическую батарею, работающую при комнатных температурах. Новая батарея обещает превзойти по емкости нынешние литий-ионные, плюс, она также может заряжаться и высвобождать энергию в несколько раз быстрее. Жидкие компоненты позволяют легко наращивать или уменьшать, по необходимости, возможности батареи. Как отмечается, подобная гибкость позволяет использовать эти батареи везде, от смартфонов до инфраструктуры распределения возобновляемой энергии. Лишь один вопрос — как быстро разработку смогут воплотить в коммерческий продукт.

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