Qualcomm націлилася на поглинання Intel?

23 сентября 2024 г., 9:35

0

Tweet

The Wall Street Journal повідомляє, що компанія Qualcomm в останні дні звернулася до Intel з пропозицію розглянути можливість поглинання.

Начебто генеральний директор Qualcomm Кріштіано Амон (Cristiano Amon) особисто бере участь у переговорах про придбання п'ятидесятирічної виробника чипів. про переговори Qualcomm з Intel раніше в п'ятницю. Людина, знайома з ситуацією, повідомила, що Амон активно вивчає різні варіанти угоди для компанії.

Раніше цього місяця агентство Reuters повідомляло, що Qualcomm вивчає можливість придбання підрозділу Intel з розробки ПК.

Переговори з Intel знаходяться на ранній стадії. За словами третьої особи, знайомої з цим питанням, компанія з Сан-Дієго поки що не робила офіційної пропозиції Intel.

Акції Intel після новини піднялися на 3,3%, в той час як акції Qualcomm впали на 2,9%.

Угода, якщо вона відбудеться, швидше за все, викличе пильну увагу з боку антимонопольних регуляторів у США, Китаї та Європі. Можливо, Qualcomm доведеться продати частину акцій Intel, щоб отримати схвалення регулюючих органів.

Ця пропозиція стане найбільшою спробою поглинання в технологічній галузі з тих пір, як у 2018 році компанія Broadcom намагалася купити Qualcomm за 142 мільярди доларів, але президент Дональд Трамп скасував цю угоду, пославшись на ризики для національної безпеки.

Агентству Reuters не вдалося з'ясувати, як Qualcomm, ринкова вартість якої становить 188 мільярдів доларів, фінансуватиме пропозицію щодо купівлі Intel, яка оцінюється у 122 мільярди доларів, включно з її боргом.

Згідно з нещодавньою звітністю компанії, Qualcomm має приблизно 13 мільярдів доларів готівки.

Також незрозуміло, як Qualcomm впорається з поглинанням контрактного виробництва Intel. Щоб створювати чипи з атомним рівнем точності, Intel протягом десятиліть інвестувала сотні мільярдів доларів у виробничий процес і залучила до роботи десятки тисяч інженерів. Qualcomm ніколи не мала власних фабрик, і використовує TSMC та Samsung і використовує платформу Arm для своїх чипів.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора