Intel має намір заощадити 1,5 млрд дол. скоротивши персонал

28 апреля 2025 г., 13:26

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Стало відомо більше деталей про скорочення витрат Intel.

Компанія має намір заощадити 1,5 млрд доларів протягом наступних 18 місяців завдяки значному скороченню робочих місць. Крім того, заплановані капітальні витрати буде зменшено на 2 млрд дол.

Новий генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан (Lip-Bu Tan) скоротить витрати компанії на 500 млн дол. цього руку та на 1 млрд дол. наступного.

Минулого року компанія вже оголошувала про 15% скорочення, 15 тис робочих місць.

«Я був дуже здивований, коли дізнався, що в останні роки найважливішим KPI для багатьох менеджерів в Intel був розмір їхніх команд. Ми змінемо цей підхід, - зазначив Тан в електронному листі, який було надіслано співробітникам компанії. - Я глибоко вірю у філософію, що найкращі лідери роблять найбільше з найменшою кількістю людей. Ми будемо дотримуватися цієї філософії в усій компанії, що передбачає надання нашим найкращим талантам можливості приймати рішення та брати на себе більшу відповідальність за ключові пріоритетні завдання».

«Багато команд мають вісім або більше рівнів, що створює непотрібну бюрократію, яка сповільнює нашу роботу, - підкреслив голова Intel у листі. - Усі критичні функції, пов'язані з продуктом, виробництвом та G&A, які були розподілені між двома-трьома рівнями, тепер напряму підпорядковуються мені. Це дозволить мені бути ближче до наших продуктових та інженерних груп і працювати безпосередньо з ними, щоб швидше ліквідувати відставання від конкурентів».

Прогноз на другий квартал є невизначеним, і компанія очікує уповільнення темпів зростання ринку ПК.

«Дуже мінлива торговельна політика в США та за їх межами, а також регуляторні ризики підвищили ймовірність уповільнення економічного зростання, а ймовірність рецесії зростає. Це ускладнює прогнозування наших результатів за квартал і за рік, - заявив аналітикам Девід Зінснер (David Zinsner), фінансовий директор. - Хоча у нас є компенсатори, включаючи глобальну, високодиверсифіковану виробничу мережу, яка допомагає пом'якшити тарифи, ми, безумовно, побачимо зростання витрат. І ми вважаємо, що розумно очікувати скорочення загального доступного ринку. Найбільший ризик, який ми бачимо, - це вплив потенційного скорочення інвестицій і витрат, оскільки бізнес і споживачі реагують на зростання витрат і невизначеність економічної ситуації».

Кількість людей, яких це торкнеться, ще не визначена, але пропорційно це буде близько 2700. «Ми все ще перебуваємо в процесі опрацювання деталей того, як ми вийдемо на цю цифру. Ми ще не визначили, що це означає з точки зору чисельності персоналу», - заявив Зінснер.

Intel також скоротить свої капітальні витрати приблизно на 2 мільярди доларів, головним чином, за рахунок скорочення закупівель обладнання, що вдарить по виробникам обладнання в Європі.

«У нас є активи на суму близько 50 мільярдів доларів, які перебувають на стадії будівництва, і багато з них - це обладнання, яке все ще перебуває в «упаковці». Тож ми в деякому сенсі застосовуємо більш агресивний підхід до отримання більшої віддачі від того, що ми вже витратили», - наголосив Зінснер.

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