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GoIT запустив першу онлайн-магістратуру зі штучного інтелекту

28 апреля 2025 г., 12:43
Онлайн-університет Neoversity резидента Дія.City компанії GoIT запустив першу АІ-магістратуру. 
 
«У Мінцифрі ми інтегруємо АІ в більшість процесів, але щоб розробляти системні, конкурентні AI-рішення, потрібні ефективні фахівці. Тому важливо розвивати й ШІ-освіту. Український бізнес розуміє це та підхоплює тренд. Тепер українці вчитимуться працювати зі штучним інтелектом в експертів з Google, Meta, Ciklum й Intellias. Програма готуватиме сильних АІ-фахівців, готових запускати продукти для мільйонів користувачів», зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
 
Магістратура акредитована європейським колегіальним ЗВО Woolf, яка працює за принципом Оксфорду. Після захисту видається європейський диплом, який визнається в понад 50 країнах.
 
«Майбутнє за АІ. І щоб робити такі рішення чи створювати продукти, замало лише ідеї. Потрібна глибока експертиза, розуміння ML-архітектур, знання з Data Science та багато практики. Навчайтеся в тих, хто робив топові світові продукти», резюмував Михайло Федоров.
 

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