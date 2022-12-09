«Хуавей Україна» направлено 20 тис. євро для лікарні в Боярці

9 декабря 2022 г., 16:25

0

Tweet

Компанія «Хуавей Україна» повідомила про приєднання до «Ліги тепла», відкритої благодійної ініціативи з утеплення українських пологових будинків. Перераховані компанією 20 тисяч євро нададуть можливість розпочати роботи із забезпечення альтернативним опаленням ще одного медичного закладу — Центральної районної лікарні в місті Боярка, що на Київщині.



Першим опалення від «Ліги тепла» отримав пологовий будинок у місті Охтирка Сумської області завдяки внескам Vodafone Україна та Watsons Україна. Роботи там вже завершені.



«Головна наша сила в тому, як ми об’єднуємось навколо розв’язання проблем і знаходимо рішення наперекір всьому. Я тішуся, що до «Ліги тепла» приєднуються нові компанії, і дякую всім, хто відгукнувся на наш заклик», — говорить Ольга Устинова, СЕО Vodafone Україна.



«Хай світ зустрічає новонароджених теплом маминих обіймів і нашою спільною турботою про комфорт у пологових будинках! Навіть попри зиму та морози наші серця сповнені теплом та енергією життя. «Ліга тепла» єднає партнерів для доброї справи», — вважає Ло Бінь, заступник СЕО «Хуавей Україна».



Нагадаємо, «Ліга тепла» — благодійна ініціатива, започаткована компанією Vodafone з метою забезпечення альтернативними джерелами опалення пологових будинків у містах, що зазнали руйнувань. Медичних закладів, які потребують такої підтримки, дуже багато. Проте одна компанія багато зробити не зможе, адже проєкти з теплозабезпечення надто вартісні. Тож, «Ліга тепла» — це відкрита ініціатива, стати членом якої може будь-яка компанія. Для цього потрібно перерахувати 20 000 євро для утеплення пологових будинків альтернативним опаленням і публічно оголосити про приєднання до «Ліги тепла». CEO компанії може зробити це на своїх сторінках у соціальних мережах, одягнувши свій улюблений теплий шалик — символ проєкту.



Партнером ініціативи виступає один з найбільших благодійних фондів України «Твоя опора». Утеплення також можна профінансувати самостійно, через власноруч обраний фонд або підрядника.

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт