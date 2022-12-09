SpaceX запустила на орбіту 40 супутників для OneWeb

9 декабря 2022 г., 17:45

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За повідомленням OneWeb, успішно пройшов запуск 40 супутників для її широкосмугового угруповання, який був виконаний 8 грудня за допомогою ракети Falcon 9 компанії SpaceX. Ракета стартувала з космодрому Кеннеді, штат Флорида, і приблизно через півтори години під час трьох послідовних відділень вивела всі супутники на орбіту. Після виконання своєї частини місії, яка завершує майже 80% мережі OneWeb на низькій навколоземній орбіті (ННО), перший ступінь Falcon 9 успішно приземлився в посадковій зоні 1 на космодромі Канаверал у Флориді для повторного використання.



За словами головного комерційного директора OneWeb Стівена Бейнона (Stephen Beynon), цій партії супутників OneWeb знадобиться близько 100 днів, щоб досягти кінцевих пунктів призначення на ННО і почати обслуговування. За його словами, після запуску супутники розширять угруповання оператора в південній півкулі і поліпшать щільність покриття в північній. Він повідомив, що супутники забезпечать покриття "значної частини" Північної Америки, де оператор має дистриб'юторську угоду з телекомунікаційним гігантом AT&T.



Перший запуск OneWeb компанією SpaceX було відкладено з 6 грудня для проведення додаткових передпускових перевірок. Цей політ - перший із трьох цільових запусків Falcon 9, які OneWeb замовила в березні, незабаром після того, як угоду з Arianespace про комплектацію свого угруповання російськими ракетами "Союз" призупинили на тлі війни Росії в Україні.



OneWeb також замовила два польоти у New Space India, комерційного підрозділу індійського космічного агентства. Перша з цих двох місій дозволила оператору відновити кампанію із запуску 22 жовтня, коли 36 супутників OneWeb були виведені на ракеті GSLV Mark 3 з Індії. За зізнанням Бейнона, поки що не вирішено, хто здійснюватиме наступний запуск - SpaceX чи Індія.



Останній запуск дає OneWeb 504 із 648 супутників у пропонованому угрупованні на ННО. За словами Бейнона, для забезпечення глобального покриття необхідно всього 588 супутників, а інші супутники складатимуться з орбітальних і наземних запасних, які оператор ще не визначив. За його словами, OneWeb розраховує завершити решту запусків "на початку наступного року", щоб надати глобальні послуги до кінця 2023 року.

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