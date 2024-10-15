Constellation T&O отримала інвестиції на розвиток альтернативи Starlink

15 октября 2024 г., 13:32

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Компанія Constellation Technologies & Operations, що розробляє угруповання супутників, яке дасть змогу операторам зв'язку надавати високошвидкісний доступ до інтернету з космосу з низькою затримкою, отримала фінансування в розмірі 9,3 млн євро.

Інвестиції надійшли від фонду Expansion, що опікується питаннями нового космосу і нової повітряної мобільності, і фонду French Tech Seed, яким керує Bpifrance від імені французького уряду в рамках плану France 2030, а також від вже існуючого інвестора.

Як зазначається, це фінансування дасть змогу компанії провести перші випробування наскрізного зв'язку на землі та на орбіті, а також завершити детальні інженерні дослідження для перших двох супутників свого угруповання.

Глобальний ринок високошвидкісного інтернету з космосу з низькими затримками стрімко розвивається завдяки тому, що вперше в історії телекомунікацій наземні та супутникові канали зв'язку зближуються за продуктивністю та ціною. Згідно зі звітом GSMA Intelligence за 2023 рік, до 2035 року цей ринок може принести операторам зв'язку 35 млрд дол. щорічного доходу.



Однак цей висхідний ринок здебільшого захоплюють нові гравці на ринку телекомунікацій, зокрема американські проєкти, як-от SpaceX Starlink та Amazon Kuiper, а також китайські амбіції. Ці гравці вже розробляють або експлуатують супутникові B2C-угруповання, що налічують кілька тисяч супутників, а в майбутньому їх кількість може досягти десятків тисяч.



Щоб залишатися конкурентоспроможними, операторам зв'язку потрібні рішення, які дадуть їм змогу вийти на цей новий ринок космічного зв'язку і надавати доступ до Інтернету з космосу на додаток до наземних мереж.



Компанія Constellation Technologies & Operations, заснована 2022 року Чарльзом Дельфіє (Charles Delfieux), прагне розв'язати цю проблему через створення угруповання супутників B2B2C, у якому оператори зв'язку займатимуть центральне місце в ланцюжку створення вартості. Мета компанії - забезпечити загальний доступ до інтернету, який необхідний для соціального та економічного розвитку, дозволивши операторам зв'язку в усьому світі пропонувати своїм клієнтам високопродуктивний, доступний і стійкий доступ до інтернету з космосу, особливо в тих районах, де наземні мережі недоступні.



Підкреслюється, що Constellation Technologies & Operations виділяється двома ключовими технологічними інноваціями. По-перше, розгортаючи своє угруповання на дуже низькій навколоземній орбіті, компанія забезпечує високошвидкісне з'єднання з мінімальними затримками. Це також сприяє більш раціональному використанню космосу, знижуючи ризик утворення космічного сміття і світлового забруднення.



По-друге, Constellation Technologies & Operations використовує інноваційну радіочастотну стратегію, перепрофілюючи наземний спектр 5G операторів зв'язку для забезпечення космічного зв'язку. Такий підхід забезпечує операторам альтернативний доступ до ненасиченого спектра.



Раунд посівного фінансування в розмірі 9,3 млн євро, проведений французьким фондом посівних інвестицій в технології Expansion дасть змогу Constellation Technologies & Operations запустити ключові етапи розвитку проекту. Серед них - комплексне тестування космічних інтернет-послуг з використанням орбітального корисного навантаження і прототипів наземних станцій. У компанії працює близько 30 співробітників в офісах у Сен-Квентін-ан-Івеліні та Тулузі, Франція.



Фінансування також підтримає детальні інженерні дослідження перших двох повноцінних супутників, запуск яких заплановано на кінець 2026 року. Згодом компанія планує налагодити промислове і серійне виробництво супутників, призначених для користувача терміналів і всієї системи в цілому, а також поетапне розгортання послуги космічного зв'язку. Constellation Technologies & Operations очікує, що її інфраструктура буде повністю розгорнута до кінця десятиліття, забезпечуючи глобальне покриття і даючи змогу операторам зв'язку надавати своїм клієнтам високошвидкісний доступ до Інтернету з космосу з низькою затримкою - так само як вони роблять це сьогодні за допомогою наземних телекомунікаційних мереж.



«Ми дуже раді, що отримали фінансування, яке дасть нам змогу продовжити розвиток нашого угруповання і допомогти операторам зв'язку розкрити величезний потенціал космічного зв'язку. Наша місія - подолати цифровий розрив і забезпечити загальний інтернет-доступ, що дасть змогу операторам зв'язку обслуговувати клієнтів навіть у найвіддаленіших районах», заявив Чарльз Дельфіє, генеральний директор і засновник компанії Constellation Technologies & Operations.

Повідомляється, компанія Constellation Technologies & Operations вже отримала кілька пропозицій від європейських операторів зв'язку і веде переговори з міжнародними операторами.

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