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Ухудшен прогноз глобальных поставок 5G-смартфонов

25 февраля 2020 г., 13:23

Аналитики из Digitimes Research пересмотрели в сторону ухудшения ожидаемый объем глобальных поставок смартфонов во втором квартале и в целом за 2020 г.

Вспышка коронавируса внесла коррективы в объемы производства устройств, а также отразилась на потребительской активности. Как ожидается, лишь в Китае поставки 5G-смартфонов окажутся на 26,6% хуже ранних прогнозов, сократившись с 30 до 22 млн устройств.

Объем процессоров для 5G-смартфонов, поставляемых китайским брендам, снизится в первом полугодии лишь на 9,5%, а на долю чипов 4G будет придется 85% общих поставок.

Исходя из того, что китайские бренды стремятся повысить уровень проникновения 5G-устройств с помощью недорогих моделей, Qualcomm, MediaTek и Samsung активно развивают производство процессоров среднего уровня. Ожидается, что уже во втором квартале появятся 5G-смартфоны по цене 280-360 долл., что позволит отчасти сгладить вызванный вирусом COVID-19 провал.


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