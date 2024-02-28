Apple закрила проєкт створення електромобіля?

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Як відзначається, ця новина сигналізує про кінець таємних зусиль Apple зі створення автомобіля, який зможе конкурувати з Tesla.
Раніше повідомлялося, що над програмою Special Projects Group працювали тисячі співробітників, але вона ніколи не вписувалася в основний бізнес Apple, пов'язаний з електронікою та онлайн-сервісами. Крім того, виникало питання, кому саме Apple буде віддавати на аутсорсинг виробництво транспортного засобу у тих масштабах, як зазвичай працює компанія.
Повідомлення про прагнення Apple створити автомобіль вперше з'явилися у 2014 році після того, як компанія найняла автомобільних інженерів та інших фахівців, що раніше працювали в автокомпаніях. Хоча публічної інформації про плани Купертіно у цьому напрямку було мало, компанія керувала програмою, в рамках якої автономні автомобілі Apple, оснащені датчиками та безпечними водіями, курсували по району затоки Сан-Франциско.
Special Projects Group протягом багатьох років зазнала кількох реорганізацій, у тому числі були звільнення - у 2019 році працівників перевели в інші підрозділи компанії. За даними Bloomberg, деякі співробітники автомобільного підрозділу Apple можуть перейти до команди генеративного штучного інтелекту.
Слід зазначити, що у компанії є й інші проєкти, пов'язані з автомобілями, зокрема інформаційно-розважальне програмне забезпечення CarPlay, яке, за словами Apple, встановлюється на 80% нових автомобілів.
Автомобільний проєкт Apple був частиною внутрішніх зусиль з пошуку технологій, які компанія могла б розвивати на величезних ринках з потенціалом.
Деякі з азійських конкурентів Apple по смартфонному бізнесу інвестували значні кошти в розробку і виробництво автомобілів. Цього тижня Xiaomi анонсувала новий електромобіль. Минулого року Huawei запустила виробництво своїх версій авто. Навіть Foxconn, основний виробничий партнер Apple, заявив минулого року, що буде будувати електромобілі.
Apple і генеральний директор Тім Кук ніколи публічно не визнавали автомобільний проєкт, натомість називаючи його роботою над "автономними системами". У 2016 році один з акціонерів запитав Кука про цей напрямок, і він пожартував, що "це ще довго буде переддень Різдва".
У рамках свого мовчання Apple не окреслила свої витрати в автомобільній сфері. Загалом компанія витратила близько 30 мільярдів доларів на дослідження і розробки у 2023 році, що на 14% більше, ніж у попередньому році. Бюджет Apple на R&D включає інвестиції в нове програмне забезпечення та функції для чинних продуктів, таких як iPhone.
Apple відмовилася від конкретних коментарів й цього разу.
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