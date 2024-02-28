Apple закрила проєкт створення електромобіля?

28 февраля 2024 г., 12:35

0

Tweet

Компанія Apple розформовує команду Special Projects Group, яка працювала над створенням електромобілів, повідомляє Bloomberg, посилаючись на свої джерела.

Як відзначається, ця новина сигналізує про кінець таємних зусиль Apple зі створення автомобіля, який зможе конкурувати з Tesla.

Раніше повідомлялося, що над програмою Special Projects Group працювали тисячі співробітників, але вона ніколи не вписувалася в основний бізнес Apple, пов'язаний з електронікою та онлайн-сервісами. Крім того, виникало питання, кому саме Apple буде віддавати на аутсорсинг виробництво транспортного засобу у тих масштабах, як зазвичай працює компанія.

Повідомлення про прагнення Apple створити автомобіль вперше з'явилися у 2014 році після того, як компанія найняла автомобільних інженерів та інших фахівців, що раніше працювали в автокомпаніях. Хоча публічної інформації про плани Купертіно у цьому напрямку було мало, компанія керувала програмою, в рамках якої автономні автомобілі Apple, оснащені датчиками та безпечними водіями, курсували по району затоки Сан-Франциско.

Special Projects Group протягом багатьох років зазнала кількох реорганізацій, у тому числі були звільнення - у 2019 році працівників перевели в інші підрозділи компанії. За даними Bloomberg, деякі співробітники автомобільного підрозділу Apple можуть перейти до команди генеративного штучного інтелекту.

Слід зазначити, що у компанії є й інші проєкти, пов'язані з автомобілями, зокрема інформаційно-розважальне програмне забезпечення CarPlay, яке, за словами Apple, встановлюється на 80% нових автомобілів.

Автомобільний проєкт Apple був частиною внутрішніх зусиль з пошуку технологій, які компанія могла б розвивати на величезних ринках з потенціалом.

Деякі з азійських конкурентів Apple по смартфонному бізнесу інвестували значні кошти в розробку і виробництво автомобілів. Цього тижня Xiaomi анонсувала новий електромобіль. Минулого року Huawei запустила виробництво своїх версій авто. Навіть Foxconn, основний виробничий партнер Apple, заявив минулого року, що буде будувати електромобілі.

Apple і генеральний директор Тім Кук ніколи публічно не визнавали автомобільний проєкт, натомість називаючи його роботою над "автономними системами". У 2016 році один з акціонерів запитав Кука про цей напрямок, і він пожартував, що "це ще довго буде переддень Різдва".

У рамках свого мовчання Apple не окреслила свої витрати в автомобільній сфері. Загалом компанія витратила близько 30 мільярдів доларів на дослідження і розробки у 2023 році, що на 14% більше, ніж у попередньому році. Бюджет Apple на R&D включає інвестиції в нове програмне забезпечення та функції для чинних продуктів, таких як iPhone.

Apple відмовилася від конкретних коментарів й цього разу.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365