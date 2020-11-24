AWS упростила кастомизацию машинного перевода для клиентов Amazon Translate

24 ноября 2020 г., 15:04

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В понедельник Amazon Web Services дополнила свой сервис автоматического перевода, возможностью его настройки в соответствии с требованиями заказчика.

Amazon Translate — это сервис, который использует машинное обучение для преобразования текста между разными языками. Услуга предоставляется через интерфейс прикладного программирования, позволяющий компаниям быстро подключать её к своим чат-ботам и системам поддержки клиентов.

Новое расширение под названием Active Custom Translation (ACT) позволяет генерировать индивидуальные переводы «на лету» на основе параллельных данных, без необходимости предварительно создавать специальные модели ИИ.

В блоге AWS, анонсирующем новую функциональность, действие ACT уподобляется работе профессионального переводчика, адаптирующего свой перевод к терминологии и стилю речи заказчика. Как и специалист-человек, ACT использует для этого образцы предыдущих переводов.

Примеры перевода в форматах TMX, TSV или CSV служат основой для создания параллельного набора данных. Amazon Translate будет использовать их в качестве образца при выполнении любого задания на пакетный перевод.

Благодаря Amazon Translate ACT пользователям больше не нужно создавать, обновлять и поддерживать специализированные модели ИИ. Кроме того, дополнительная функциональность не будет им ничего стоить: с пользователей, как и раньше, просто взимается плата за количество переведенных слов. Они также могут обновлять свои параллельные данные так часто, как захотят, без дополнительной оплаты.

Кастомизация переводов доступна для всех пользователей Amazon Translate уже сейчас.

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