Gartner: обсяг пошукових систем впаде на 25% до 2026 р. через розвиток чат-ботів

20 февраля 2024 г., 13:35

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Gartner прогнозує, що до 2026 року обсяг традиційних пошукових систем скоротиться на 25%, а пошуковий маркетинг поступиться ринковою часткою чат-ботам та іншим віртуальним агентам,

«Органічний і платний пошук є життєво важливими каналами для технологічних маркетологів, які прагнуть досягти цілей підвищення обізнаності та формування попиту, - зазначив Алан Антін (Alan Antin), віце-президент Gartner. - Рішення генеративного штучного інтелекту стають альтернативою пошукових систем, замінюючи запити користувачів, які раніше могли бути виконані в традиційних пошукових системах. Це змусить компанії переосмислити свою стратегію маркетингових каналів, оскільки GenAI все більше впроваджується в усі аспекти діяльності підприємства».

Якість і автентичність будуть в центрі уваги, коли віртуальні агенти замінять традиційний пошук.

Оскільки GenAI знижує вартість виробництва контенту, це впливає на всі види діяльності, включаючи стратегію «ключових слів» і оцінку авторитетності домену веб-сайту. Алгоритми пошукових систем ще більше цінуватимуть якість контенту, щоб компенсувати величезну кількість контенту, створеного штучним інтелектом. Оскільки корисність і якість контенту, як і раніше, мають вирішальне значення для успіху в результатах органічного пошуку.

Також більший акцент буде зроблено на водяних знаках та інших засобах перевірки автентичності контенту, що має високу цінність. Урядові нормативні акти в усьому світі вже притягують компанії до відповідальності, оскільки вони починають вимагати ідентифікації маркетингових контент-активів, створених штучним інтелектом. Це, ймовірно, відіграватиме певну роль у тому, як пошукові системи відображатимуть такий цифровий контент.

«Компаніям потрібно буде зосередитися на створенні унікального контенту, корисного для клієнтів і потенційних клієнтів, - завив Антін. - Контент повинен і надалі демонструвати такі елементи, що визначають якість пошуку, як експертиза, досвід, авторитетність і надійність».

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