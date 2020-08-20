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Fungible анонсировала новый класс процессоров для инфраструктуры ЦОД

20 августа 2020 г., 17:35
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Fungible анонсировала новый класс процессоров для инфраструктуры ЦОД

Во вторник, на конференции Hot Chips 2020 калифорнийская фирма Fungible представила Fungible Data Processing Unit (Fungible DPU), микропроцессоры, оптимизированные для обмена данными и датацентричных вычислений и предназначеные для следующего поколения масштабируемых платформ сетевого хранения, аналитики и безопасности.

«Вычисления, ориентированные на данные, становятся все более распространенными в ЦОД, — сказал Прадип Синдху (Pradeep Sindhu), генеральный директор и сооснователь Fungible. — Сегодня эти вычисления выполняются неэффективно существующими архитектурами процессоров. Эта неэффективность приводит к избыточному выделению и недоиспользованию ресурсов, в результате чего датацентры обходятся значительно дороже в строительстве и эксплуатации. Устранение этой неэффективности также ускорит распространение современных приложений, таких как ИИ и аналитика».

В ЦОД, Fungible DPU станет третьим типом процессоров, дополняющим CPU и GPU, который, по заявлению разработчика, обеспечит беспрецедентный выигрыш не только в производительности, но также в надёжности и безопасности.

В архитектуре Fungible DPU тесно переплетаются две главных инновации:

  • Программируемый движок передачи данных, который выполняет датацентричные вычисления, на чрезвычайно высоких скоростях, обеспечивая при этом гибкость, сравнимую с процессорами общего назначения;

  • Новый сетевой механизм, реализующий конечную точку высокопроизводительной среды TrueFabric, которая обеспечивает детерминированную низкую задержку, полную пропускную способность, контроль заторов и ошибок, а также высокую безопасность в любом масштабе (от 100 до 100 000 узлов).

Протокол TrueFabric полностью соответствует отраслевым стандартам и взаимодействует с TCP/IP через Ethernet. Это гарантирует, что в оконечной сети ЦОД можно будет использовать стандартные коммутаторы Ethernet и стандартную (электрооптическую и оптоволоконную) инфраструктуру.

Fungible также предоставляет полный набор программного обеспечения и централизованных кластерных сервисов, которые позволяют быстро начать использовать Fungible DPU и продукты, которые он поддерживает.

«Мы приложили большие усилия, чтобы наша технология не требовала вносить изменения в приложения или системное ПО, и чтобы наши решения полностью позволяли нашим клиентам реализовать выгоды экономики больших масштабов», — сказал Бертран Серле (Bertrand Serlet), соучредитель Fungible и бывший вице-президент по программному обеспечению Apple.

Два варианта Fungible DPU, различающиеся производительностью — F1 (800 Гб/с) и S1 (200 Гб/с) — уже доступны для гипер-дезагрегированного развертывания избранными проектными партнёрами Fungible.


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