Fujifilm отводит себе 15 лет на создание петабайтного картриджа

9 февраля 2021 г., 16:25

0

Tweet

Согласно слайдам, которые компания Fujifilm показала на брифинге для прессы, состоявшемся 4 февраля, накопители на основе магнитной ленты с ёмкостью петабайтного уровня должны быть запущены в производство не позже 2035 года.

Ёмкость 1 ПБ это самый дальний на сегодняшний день ориентир Fujifilm, актуальная дорожная карта которой простирается от выходящих в ближайшее время картриджей LTO-9 с физической (без компрессии) вместимостью 14 ТБ, до LTO-12 с 144 ТБ.

Если принять за правило, что ёмкость картриджей удваивается с каждым следующим поколением, то петабайт соответствует поколению LTO-15.

Для ленточной библиотеки с неформатированной ёмкостью 10 ПБ, сегодня требующей 830 картриджей LTO-8, через 15 лет будет достаточно всего десяти петабайтных лент. С учётом стандартной компрессии, каждый такой картридж сможет вмещать до 2,5 ПБ данных.

Современная магнитная лента Fujifilm включает в себя регистрирующий слой феррита бария. В дальнейшем, компания скорее всего переключится на феррит стронция, размер наночастиц у которого примерно на 60% меньше, чем у BaFe. Преимущества повышенной поверхностной плотности нового материала Fujifilm недавно продемонстрировала в разработанном совместно с IBM картридже вместимостью 580 ТБ.

Для петабайтного картриджа Fujifilm создаёт технологию, базирующуюся на ε-Fe 2 O 3 (эпсилон-феррит), который имеет ещё более миниатюрные наночастицы. Также она работает над F-MIMR — техникой сфокусированной магнитной записи на частицы носителя, возбуждаемые с помощью миллиметровых радиоволн.

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак