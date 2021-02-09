Фишинг и фейки – главная угроза онлайн-торговли

9 февраля 2021 г., 15:55

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Ко Дню безопасного интернета, 9 февраля, специалисты сервиса объявлений OLX рассказали об основных методах онлайн-мошенников и дали украинцам рекомендации, как им противодействовать.

Согласно исследованию CBR, покупки через интернет совершают более 11 млн. украинцев, из них каждый четвертый делает свыше 20 заказов в год. Ввиду возросшей популярности онлайн-шопинга увеличилась и активность мошенников – с ними сталкивались более трети покупателей. По оценкам «Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем EMA», в 2020 г. киберпреступникам удалось украсть более 252 млн. грн., а самым популярным методом стал обман продавцов с помощью сайтов-подделок.

Эксперты OLX назвали основные методы преступников:

размещение несуществующих товаров на платформах и соцсетях (когда жертва пересылает деньги по предоплате);

телефонное мошенничество (когда жертва передает личные платежные данные преступнику, который выдает себя за представителя банка или полиции);

фишинг – сайты-подделки (когда жертва переходит по ссылке на мошеннический ресурс и вводит там личные платежные данные).

«Около 78% населения Украины в возрасте 16 лет и старше (примерно 25 млн человек) пользуется интернетом. Из них примерно 500 тыс. ежедневно сталкиваются с киберпреступниками. Самой популярной схемой мошенников в 2020 г. стал фишинг – отправка ссылок на сайты-подделки. Практически во всех случаях преступники используют методы социальной инженерии: представляются продавцами, покупателями и даже сотрудниками банка, а затем посредством различных манипуляций выманивают у жертвы платежные данные», – рассказывает Виктор Нобиуз, руководитель отдела бизнес-аналитики «OLX Украина».

По статистике OLX, доля киберобманов в онлайн-шопинге с использованием сайтов-подделок составляет около 0,4% от всех транзакций. В целом количество людей, которые столкнулись с фишингом при покупке или продаже товаров в 2020 г. по данным платформы составляет ориентировочно 20 тыс. человек. Из них 12 тыс. (62%) – не потеряли деньги благодаря внимательности, знанию правил и своевременному обращению в службу поддержки OLX. Количество пользователей, кто отдал личные данные мошенникам и потерял деньги, оценивается примерно в 8 тыс. человек.

С начала марта и до конца локдауна мошенники оперативно отслеживали тенденции спроса населения и расширяли свою деятельность от электроники к товарам личной гигиены, быта и спортивного инвентаря. Под удар, в первую очередь, попали люди, которые покупали онлайн или пользовались сервисами впервые. Наибольшее количество таких мошеннических действий было зафиксировано в декабре 2020 г., когда украинцы массово покупали товары онлайн накануне Нового года и январского локдауна.

Наиболее популярной в последние месяцы прошлого года была схема с мошенничеством против продавцов:

псевдопокупатель находил продавца на онлайн-площадке;

сразу писал в сторонний мессенджер, пытался войти в доверие;

присылал сторонние ссылки и убеждал перейти по ним (которые вели на фишинговый сайт);

делился фейковыми правилами работы сервиса, торопил и даже давил, чтобы жертва самостоятельно ввела свои платежные данные;

получал от жертвы-продавца на фишинговом сайте CVV-код, баланс и срок действия карты, чтобы в результате вывести украденные деньги на виртуальный счет.

Согласно международным прогнозам, доля финансовых сделок, совершенных онлайн, будет только расти. Каждая четвертая покупка в мире будет происходить онлайн. Поэтому компания OLX запустила специальный образовательный проект «Онлайн[за]хист», посвященный правилам безопасности при торговле онлайн.

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