Останнім часом українці почали ушестеро частіше шукати павербанки

21 октября 2022 г., 14:05

Сервіс онлайн-оголошень OLX підготував аналітику щодо змін попиту серед користувачів платформи. Зокрема, короткочасні локальні відключення електроенергії очікувано призвели до збільшення попиту майже на всі резервні системи живлення. За даними OLX, порівнюючи періоди 1-9 жовтня та 10-16 жовтня, українці ушестеро частіше шукали павербанки й зарядні станції та учетверо більше цікавилися генераторами.

При цьому, зросла не лише кількість пошуків, але й загалом пропозиція на ринку – найбільше розширився асортимент зарядних станцій. Портативна зарядна станція – наприклад, на 210 Вт*год із середньою вартістю 15500 грн зможе тричі підзарядити ноутбук, понад 10 разів – телефон, а також підтримати роботу холодильника до трьох годин. Для телефонів та ноутбуків не зайвим буде павербанк від 20000 mAh, його середня ціна на OLX у жовтні складає 1300 грн.

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