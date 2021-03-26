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Sergey Petrenko

Firefox 87-й с акцентом на приватности

26 марта 2021 г., 18:35
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Mozilla выпустила очередную версию Firefox – 87-ю, – которая содержит две интересные функции, направленные на улучшение privacy.

Первая – SmartBlock, – решает проблемы, которые возникают при блокировке сторонних скриптов трекинга. Часто простая блокировка таких скриптов, то есть отказ браузера загружать их, приводит к проблемам, когда страница ждет их загрузки или даже ломается при отсутствии ответа. Теперь вместо простой блокировки браузер будет подключать собственные скрипты, которые будут отдавать фейковый ответ, позволяя странице работать дальше.

Firefox 87-й с акцентом на приватности

Вторая – обрезание referer. Стандартно браузеры при запросе элемента страницы передают в качестве реферера полный URL страницы. Теперь Firefox будет обрезать адрес до домена – то есть мониторингом рефереров можно будет определить запрос с домена, но не с какой именно страницы он произведен.

Данная функция, к сожалению, имеет побочные эффекты – например, загрузка интернет-счетчика в виде однопиксельной картинки в таком браузере гарантированно сломается, точнее, ничего толком не даст. Впрочем, это довольно редкий случай.

Firefox 87-й с акцентом на приватности

Замовлення хмари в декілька кліків. UCloud запустив хмарний чат бот!

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