26 марта 2021 г., 18:35

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Mozilla выпустила очередную версию Firefox – 87-ю, – которая содержит две интересные функции, направленные на улучшение privacy.

Первая – SmartBlock, – решает проблемы, которые возникают при блокировке сторонних скриптов трекинга. Часто простая блокировка таких скриптов, то есть отказ браузера загружать их, приводит к проблемам, когда страница ждет их загрузки или даже ломается при отсутствии ответа. Теперь вместо простой блокировки браузер будет подключать собственные скрипты, которые будут отдавать фейковый ответ, позволяя странице работать дальше.

Вторая – обрезание referer. Стандартно браузеры при запросе элемента страницы передают в качестве реферера полный URL страницы. Теперь Firefox будет обрезать адрес до домена – то есть мониторингом рефереров можно будет определить запрос с домена, но не с какой именно страницы он произведен.

Данная функция, к сожалению, имеет побочные эффекты – например, загрузка интернет-счетчика в виде однопиксельной картинки в таком браузере гарантированно сломается, точнее, ничего толком не даст. Впрочем, это довольно редкий случай.

Firefox 87-й с акцентом на приватности

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