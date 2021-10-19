 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 39 (1284)

03.10 - 10.10

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

ERC та Konftel уклали угоду про співпрацю

19 октября 2021 г., 11:45
0 
 

ERC та Konftel уклали угоду про співпрацю

Компанія Konftel — виробник відео та аудіообладнання для конференц-зв’язку та український дистриб’ютор ERC повідомили про укладення партнерської угоди, за якою продуктовий портфель ERC поповнився лінійкою продуктів та рішень Konftel. Системи відеоконференцзв’язку Konfte крім України, будуть представлені ERC в Азербайджані, Вірменії, Грузії, Білорусії, Молдові, Казахстані, Узбекистані, Таджикистані, Туркменістані та Киргизстані.

«Компанія Konftel відома своїми рішеннями для відеоконференцій в будь-яких приміщеннях, і робота з ERC забезпечує нову потужну платформу для подальшого розвитку бізнесу» — зазначає директор з міжнародних продажів Konftel Томмі Едлунд.

«Ми, у компанії ERC розуміємо, що треба диверсифікувати свій асортимент продукції, і Konftel є чудовим партнером, який допоможе нам зростати та розвиватися, особливо у зв’язку з пандемією, яка змінила спосіб діяльності багатьох компаній та роботу їх співробітників.

У Konftel є рішення для кожного — від домашнього офісу до великого залу, — щоб забезпечити високоякісну конференцію. Ми раді співпрацювати з цією компанією, об’єднуючи людей в Україні та за її межами» — додає менеджер з розвитку бізнесу ERC Костянтин Деконський.

Компанія ERC бере на себе просування всього спектру рішень Konftel, до- та післяпродажне технічне обслуговування обладнання. Зазначено, що у найближчих планах компаній — забезпечити складські запаси обладнання і провести навчання фахівців, а також ряд маркетингових заходів.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  