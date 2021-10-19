ERC та Konftel уклали угоду про співпрацю

19 октября 2021 г., 11:45

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Компанія Konftel — виробник відео та аудіообладнання для конференц-зв’язку та український дистриб’ютор ERC повідомили про укладення партнерської угоди, за якою продуктовий портфель ERC поповнився лінійкою продуктів та рішень Konftel. Системи відеоконференцзв’язку Konfte крім України, будуть представлені ERC в Азербайджані, Вірменії, Грузії, Білорусії, Молдові, Казахстані, Узбекистані, Таджикистані, Туркменістані та Киргизстані.

«Компанія Konftel відома своїми рішеннями для відеоконференцій в будь-яких приміщеннях, і робота з ERC забезпечує нову потужну платформу для подальшого розвитку бізнесу» — зазначає директор з міжнародних продажів Konftel Томмі Едлунд.

«Ми, у компанії ERC розуміємо, що треба диверсифікувати свій асортимент продукції, і Konftel є чудовим партнером, який допоможе нам зростати та розвиватися, особливо у зв’язку з пандемією, яка змінила спосіб діяльності багатьох компаній та роботу їх співробітників.

У Konftel є рішення для кожного — від домашнього офісу до великого залу, — щоб забезпечити високоякісну конференцію. Ми раді співпрацювати з цією компанією, об’єднуючи людей в Україні та за її межами» — додає менеджер з розвитку бізнесу ERC Костянтин Деконський.

Компанія ERC бере на себе просування всього спектру рішень Konftel, до- та післяпродажне технічне обслуговування обладнання. Зазначено, що у найближчих планах компаній — забезпечити складські запаси обладнання і провести навчання фахівців, а також ряд маркетингових заходів.

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