Выручка рынка ARM-процессоров для ноутбуков вырастет в три раза

19 октября 2021 г., 12:35

Глобальный спрос на ноутбуки, оснащенные процессорами на базе архитектуры ARM, продолжает стремительно расти. По оценкам Strategy Analytics, в 2020 г. общая выручка этого направления выросла по индикатору «YoY» в девять раз. По итогам 2021 г. темпы роста окажутся не менее высокими — результат предыдущего года будет улучшен в три раза.

Ведущими поставщиками ARM-процессоров для ноутбуков в 2021 г. окажутся Apple, MediaTek и Qualcomm, а общий объем рынка превысит 949 млн долл.

В натуральном выражении рассматриваемый сегмент увеличится в два раза и сумеет оставить за собой 10% общего рынка процессоров для ноутбуков.

Благодаря высокому интересу к продуктам, оснащенным чипами Apple Silicon M1, почти 80% общей выручки в 2021 г. оставит за собой Apple. За счет раннего вхождения на рынок процессоров для хромбуков на второй позиции прочно закрепится MediaTek.

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