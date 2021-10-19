Новая видеокарта AMD Radeon RX 6600 обеспечивает 100+ FPS в разрешении 1080p

19 октября 2021 г., 11:05

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Представленная AMD видеокарта AMD Radeon RX 6600 нацелена на рыночный сегмент массовой графики, поддерживая высокую частотую кадров в разрешении 1080p для современных игр.

Новинка базируется на архитектуре AMD RDNA 2. Она предлагает 32 МБ высокопроизводительного кэша AMD Infinity Cache, 8 ГБ памяти GDDR6, технологию AMD Smart Access Memory и поддержку операционной системы Microsoft Windows 11. Кроме того, она поддерживает AMD FidelityFX Super Resolution с открытым исходным кодом для пространственного масштабирования, которое предназначено для повышения частоты кадров в некоторых играх, обеспечивая игровой процесс высокого разрешения.

Заявлено, что видеокарта AMD Radeon RX 6600 способна обеспечить 100+ FPS в лучших играх класса AAA, а также предлагает до 1,3 раза более высокую производительность на Ватт по сравнению с конкурентными предложениями в некоторых играх в 1080p при максимальных настройках.

«Последнее поколение игр обеспечивает огромный скачок в создании реалистичных визуальных образов, что требует повышения производительности графики для удовлетворения спроса на лучшие игровые возможности в формате 1080p», — сообщил Скотт Херкельман, корпоративный вице-президент и генеральный менеджер подразделения Graphics Business Unit компании AMD. — Чтобы удовлетворить этот спрос, мы разработали Radeon RX 6600, чтобы сделать эти новые захватывающие впечатления доступными для большего числа ПК-геймеров, обеспечивая производительность графики топового уровня в решении среднего класса«.

Среди реализованных в AMD Radeon RX 6600 технологий отметим следующие:

AMD FidelityFX — Набор эффектов визуального улучшения с открытым исходным кодом для разработчиков игр, доступный на AMD GPUOpen. Новая технология пространственного масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), поддерживаемая в более чем 100 процессорах AMD и графических процессорах AMD, а также в некоторых графических процессорах конкурентов, обеспечивает в среднем в два раза более высокую производительность в некоторых играх в режиме «Производительность» в 1080p по сравнению с нативным разрешением. На сегодняшний день разработчики игр добавили поддержку или объявили о планах добавить поддержку FSR в 50 лучших играх и игровых движках.

AMD Smart Access Memory (SAM) — Теперь поддерживая графику AMD Radeon RX 5000-й серии, технология SAM позволяет повысить производительность при использовании графики AMD Radeon RX 5000 или Radeon RX 6000 в паре с настольными процессорами AMD Ryzen 5000 или некоторыми Ryzen 3000 и материнскими платами AMD с чипсетами 500-й серии. Процессорам AMD Ryzen предоставляется доступ ко всей высокоскоростной памяти графических процессоров GDDR6.

AMD Infinity Cache — 32 МБ кэша данных последнего уровня, интегрированного в кристалл графического процессора, помогает снизить задержки и энергопотребление. AMD Infinity Cache обеспечивает более высокую игровую производительность по сравнению с традиционными архитектурными решениями.

Поддержка Microsoft Windows 11 — Благодаря последней версии AMD Radeon Software Adrenalin видеокарты AMD Radeon оптимизированы для новейших улучшений производительности и функций Windows 11, включая DirectX 12 Ultimate, Auto HDR, Microsoft DirectStorage и другие.

Видеокарты AMD Radeon RX 6600 доступны у партнеров AMD, включая ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE, XFX и Yeston, в глобальных магазинах розничной торговли по цене от $329. Предварительно собранные системы с видеокартами AMD Radeon RX 6600 от OEM-производителей и системных интеграторов, как ожидается, будут доступны с октября 2021 года.

Модель Кол-во вычислительных блоков Объем памяти GDDR6, ГБ Частота в режиме Game, МГц Частота в режиме Boost, МГц Разрядность шины памяти, бит Объем AMD Infinity Cache, МБ TBP, ВТ Цена, USD AMD Radeon RX 6600 28 8 2044 До 2491 128 32 От 132 $329

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