Epic лукавит

9 августа 2021 г., 18:45

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Давно мы ничего не слышали про Epic и вот опять – на днях в процессе Epic против Google последние убрали некоторые купюры из опубликованных материалов и стали доступны фрагменты внутренних документов Google, в которых обсуждались вопросы конкуренции на Android, обсуждения альтернативных магазинов приложений, включая Epic, и даже высказывались предположения о покупке части или всего Epic Games.

Тим Свини, CEO Epic, немедленно выступил с твитом, что вот, мол, каковы были коварные планы Google задушить конкуренцию, доселе нам не известные. И непонятно, добавляет он, собирались ли они делать предложение Epic или произвести враждебное поглощение (hostile takeover).

Лукавство Тима шито белыми нитками – он сам не раз заявлял, что контролирует большинство акций в компании. Несмотря на то, что компания непублична, структура акционеров в ней хорошо известна – кроме Свини, которому принадлежит более 50% акций, есть еще Tencent, который в свое время вложил 330 млн долл. и получил за это 40% акций. О каком враждебном поглощении в таких условиях может говорить контролирующий акционер?

Кроме разговоров о покупке, Epic активно цитирует общение с одним из менеджеров Google Play, которая предлагала одному из вице-президентов Epic обсудить специальные условия для Fortnite, называя процесс прямой установки игры с сайта «откровенно ужасным», говоря, что далеко не все желающие смогут пройти процесс из более 15 шагов для такой установки. Вот, указывает Epic, они сами признаются, что сознательно усложнили возможность прямой установки, то есть душили конкуренцию.

Подобная активность явно коррелирует с процессом рассмотрения другого, намного более крупного иска к Google, который подала группа прокуроров штатов по обвинению в антимонопольном поведении в Google Play. И, собственно, именно к этому иску хочет прицепиться, по крайней мере, публично, Epic – «бедная маленькая» независимая компания, которая решилась противостоять жадным монополистам и по чистой случайности со своей выручкой в 5 млрд долл. ежегодно и 30 подразделениями по всему миру оценивается в 30 млрд. долл.

Epic лукавит

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