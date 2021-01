Trend Micro добавила к платформе Cloud One расширение Container Security

25 января 2021 г., 17:05

Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор Trend Micro, сообщила о том, что вендор представил решение для обеспечения безопасности контейнеров Cloud One - Container Security. Оно призвано упростить обеспечение безопасности сборки и развёртывания контейнеров и связанных с ними рабочих процессов.



Как отмечается новое решение должно помочь разработчикам ускорить внедрение инноваций и минимизировать время простоя приложений в средах Kubernetes при помощи единого инструмента. Оно стало важным дополнением платформы Cloud One, которую Trend Micro представила в прошлом году. «Trend Micro запустила Cloud One, собственную платформу интегрированных служб облачной безопасности (SaaS), которая решает проблемы, связанные с серверами и виртуальными машинами центров обработки данных, рабочими нагрузками IaaS, контейнерами и службами контейнеров, управлением состоянием безопасности облака, облачными хранилищами файлов и объектов, бессерверными вычислениями», — так характеризует платформу Cloud One исследовательская фирма IDC.



Глобальные организации всё чаще используют контейнеры для ускорения миграции в облако, перестройки монолитных приложений, создания и интеграции бесшовных нативных облачных приложений. Это может стать причиной появления брешей в безопасности, которые не способны устранить традиционные инструменты сети и конечных точек.



«Контейнеры помогают разработчикам быстрее внедрять инновации, упрощая разработку и развёртывание. Чтобы поддерживать высокий темп работы без ущерба безопасности, разработчики должны иметь возможность как можно простого применения мер безопасности в рамках жизненного цикла контейнера, — говорит Марк Нунникховен (Mark Nunnikhoven), вице-президент Trend Micro, отвечающий за направление облачных исследований. — Новое решение Cloud One — Container Security идеально подходит именно для таких ситуаций. Оно обеспечивает автоматическую непрерывную защиту на трёх основных этапах жизненного цикла контейнера: сборка, развёртывание и запуск».



Решение Trend Micro Cloud One Container Security состоит из трёх основных элементов.



Сканирование начинается уже во время сборки, что позволяет как можно раньше обнаружить угрозы и устранить их с минимальными затратами. Помимо этого, благодаря партнёрству со Snyk проводится сканирование на основе ведущей на рынке базы данных уязвимостей в приложениях и библиотеках с открытым исходным кодом. Это обеспечивает раннее обнаружение и устранение уязвимостей в стороннем коде. Таким образом, решение Cloud One — Container Security:



ищет уязвимости в пакетах, которые входят в контейнер,

обнаруживает вредоносные программы с помощью сигнатур и продвинутых методов машинного обучения;

находит встроенные элементы — пароли, токены API и лицензионные ключи;

ищет угрозы, используя сигнатуры Yara.



Безопасность контейнера позволяет создавать политики на основе установленных правил, разрешающие или блокирующие развёртывание. Нативная интеграция с Kubernetes гарантирует безопасность всех развёртываний в производственной среде.



После того, как образ будет признан безопасным и начнётся развёртывание, Cloud One — Container Security защитит контейнер в среде выполнения. Это обеспечит постоянное обнаружение уязвимостей для приложений в контейнере и соответствующую обратную связь с группами безопасности и DevOps в случае, если потребуются дальнейшие действия.

