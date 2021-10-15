Капитализация GitLab достигла 14,9 млрд долл.

15 октября 2021 г., 12:25

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Компания, чье решение для совместного использования кода конкурирует с Microsoft GitHub, привлекла около 650 млн долл. в ходе IPO



Акции GitLab подскочили на 35% в первый день торгов в четверг после того, как стартап смог продать акции намного выше ожидаемого диапазона в ходе IPO.



Торгуя на Nasdaq под тикером GTLB, GitLab вечером в среду оценила свои акции в 77 долларов, что вывело ее капитализацию примерно в уровень в 11 млрд долл. Однако торги прошли на уровне в 103,89 доллара, в результате чего рыночная стоимость GitLab достигла 14,9 млрд долл.



С момента своего основания почти десять лет назад GitLab преследовал GitHub на рынке репозиториев исходного кода, который также включает такого игрока как Bitbucket Atlassian. Microsoft приобрела GitHub в 2018 году за 7,5 млрд долл., и с тех пор GitLab стремительно рос как единственный крупный независимый игрок на рынке.



Выручка компании во втором квартале подскочила на 69% в годовом сравнении до 58,1 млн долл. Однако, поскольку GitLab тратит три четверти своего дохода на продажи и маркетинг, в основном на создание базы-разработчиков, в последнем квартале компания зафиксировала чистый убыток в размере 40,2 млн долл.



Компания зарабатывает на своих решениях премиум-класса. За 19 долл. в месяц предлагаются инструменты для предприятий и ускоренная проверка кода, а за 99 долл. в месяц. Чуть более 380 клиентов GitLab тратят не менее 100 тыс долл. в год, говорится в проспекте GitLab.



«Наш будущий успех частично зависит от способности превратить пользователей наших бесплатных продуктов в клиентов, которые будут покупать дополнительные продукты и услуги по подписке», отмечается в материалах GitLab.

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