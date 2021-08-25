 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 31 (1278)

08.08 - 15.08

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Доля 5G-смартфонов в глобальных поставках в 2021 г. удвоится

25 августа 2021 г., 17:05

По итогам нынешнего года доля 5G-моделей в общей массе поставленных на мировой рынок смартфонов вырастет до 43%, — сообщают аналитики из Omdia. Благодаря высокому росту продаж смартфонов нового стандарта в нижнем и среднем ценовых сегментах, доля 5G-моделей относительно предыдущего года (19%) вырастет более чем в два раза.

В 2021 г. 81% поставленных смартфонов будут поддерживать только стандарт Sub6, а 19% — как Sub6, так и mmWave. За счет коммерциализации услуг на базе mmWave в Китае, в будущем году общемировая доля 5G-смартфонов с поддержкой этого стандарта увеличится до 32%.

Наиболее высокая доля рынка будет принадлежать моделям из ценового диапазона 91-150 долл., однако их средняя стоимость будет расти за счет спроса на модели с улучшенными аппаратными возможностями. Спрос на решения из премиум-сегмента продолжит расти, а средняя стоимость вырастет до 751 долл. При этом их общее количество по итогам года впервые преодолеет рубеж в 200 млн устройств.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

+22
голоса

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  