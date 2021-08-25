Доля 5G-смартфонов в глобальных поставках в 2021 г. удвоится

25 августа 2021 г., 17:05

По итогам нынешнего года доля 5G-моделей в общей массе поставленных на мировой рынок смартфонов вырастет до 43%, — сообщают аналитики из Omdia. Благодаря высокому росту продаж смартфонов нового стандарта в нижнем и среднем ценовых сегментах, доля 5G-моделей относительно предыдущего года (19%) вырастет более чем в два раза.

В 2021 г. 81% поставленных смартфонов будут поддерживать только стандарт Sub6, а 19% — как Sub6, так и mmWave. За счет коммерциализации услуг на базе mmWave в Китае, в будущем году общемировая доля 5G-смартфонов с поддержкой этого стандарта увеличится до 32%.

Наиболее высокая доля рынка будет принадлежать моделям из ценового диапазона 91-150 долл., однако их средняя стоимость будет расти за счет спроса на модели с улучшенными аппаратными возможностями. Спрос на решения из премиум-сегмента продолжит расти, а средняя стоимость вырастет до 751 долл. При этом их общее количество по итогам года впервые преодолеет рубеж в 200 млн устройств.

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