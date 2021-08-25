Trello расширяет бесплатную функциональность и вводит дешёвую подписку

25 августа 2021 г., 17:35

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В этот вторник было объявлено, что Trello, принадлежащий фирме Atlassian инструмент для управления проектами и совместной работы, отныне предлагает больше возможностей бесплатно и представляет новый тариф для малого бизнеса.

Этот анонс знаменует приближение пользовательской базы Trello к 100 миллионам пользователей и должен способствовать достижению магистральной цели проекта: сделать Trello «командным центром» для всех инструментов повышения производительности.

«За последние два года мы увидели резкий рост спроса на инструменты управления работой, сочетающие мощность с простотой освоения и удобством использования, особенно среди небольших команд», — написал в блоге Майкл Прайор (Michael Pryor), соучредитель и глава Trello.

Для того, чтобы улучшить охват этих небольших коллективов Trello вводит новый тариф Standard. При стоимости $5 на пользователя в месяц ему отводится промежуточное место между бесплатным планом Free и подпиской бизнес-класса, которая переименована в Premium.

Standard предлагает неограниченное количество панелей: для управления проектами и в качестве информационных узлов. Он также предоставляет расширенные контрольные списки, которые ранее были премиум-функцией. На этом уровне доступны и настраиваемые поля для добавления клиентами собственных данных на их карточки Trello.

В месяц обладатель стандартной подписки может использовать до 1000 команд автоматизации, тогда как с переходом на уровень Premium всё ограничения на автоматизацию снимаются.

Trello также включает больше встроенных средств автоматизации в свои инструменты для всех уровней. Внедрение автоматизации быстрых действий непосредственно в карточки и списки, позволяет писать правила автоматизации при возникновении необходимости.

Часто встречающиеся команды автоматизации предварительно заносятся в список и меню карточки. Пользователи также смогут легко предоставлять свои команды для использования коллегами на других панелях Trello.

Также снимаются любые ограничения на использование расширений Power-Ups, которые позволяют командам создавать собственные рабочие процессы из Trello. Прежде, на уровне Free допускалось не более одного Power-Ups на каждую панель.

Всего доступно более двух сотен Power-Ups, осуществляющих интеграцию с инструментами сторонних производителей, таких как Slack, Google и Dropbox. Большинство расширений бесплатны, но некоторые их них предоставляются сторонними разработчиками за отдельную плату.

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