NVIDIA объявила о глобальной доступности AI Enterprise

25 августа 2021 г., 16:25

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Компания NVIDIA объявила о выходе NVIDIA AI Enterprise, комплексного программного пакета фреймворков и инструментов для работ с ИИ, которые позволяют сотням тысяч компаний, использующим VMware vSphere, виртуализировать рабочие задачи ИИ на сертифицированных системах NVIDIA.

Ведущие производители Atos, Dell Technologies, GIGABYTE, Hewlett Packard Enterprise, Inspur, Lenovo и Supermicro предлагают сертифицированные системы NVIDIA, оптимизированные для рабочих нагрузок ИИ на VMware vSphere с NVIDIA AI Enterprise. Компания Dell Technologies также объявила о выходе Dell EMC VxRail — первой гиперконвергентной платформы, которая получит сертификацию NVIDIA для NVIDIA AI Enterprise.

Чтобы помочь специалистам по обработке данных выполнять задачи ИИ наиболее эффективно, Domino Data Lab проводит валидацию своей платформы Domino Enterprise MLOps для NVIDIA AI Enterprise, работающей на распространенных сертифицированных системах NVIDIA.

«На первом этапе задачи ИИ работали в специализированной инфраструктуре, ориентированной на пионеров отрасли, — говорит Манувир Дас (Manuvir Das), глава подразделения корпоративных вычислений в NVIDIA. — Сегодня открывается новая глава в эпохе искусственного интеллекта, когда программное обеспечение NVIDIA со своими революционными возможностями стало доступно для предприятий по всему миру, которые выполняют свои задачи на VMware в серверах центров обработки данных».

«Поскольку приложения ИИ становятся критически важными, заказчики хотят запускать их в своей корпоративной инфраструктуре для обеспечения управляемости, масштабируемости и безопасности, — говорит Криш Прасад (Krish Prasad), старший вице-президент и директор бизнес-подразделения облачных платформ в VMware. — NVIDIA AI Enterprise на платформе VMware vSphere предлагает нам сертифицированную комплексную корпоративную платформу с поддержкой ИИ, которую легко развернуть и использовать».

«Тесно сотрудничая с NVIDIA, мы углубляем интеграцию наших продуктов, обеспечивая поддержку более широкого спектра графических процессоров NVIDIA и валидацию NVIDIA AI Enterprise для нашей платформы Domino Enterprise MLOps, — говорит Ник Элприн (Nick Elprin), генеральный директор и соучредитель Domino Data. Lab. — Это новое предложение поможет сотням тысяч предприятий ускорить масштабирование работы с данными».

Десятки автомобильных, образовательных, финансовых, медицинских, производственных и технологических компаний по всему миру стали первыми испытателями NVIDIA AI Enterprise. Многие из них относятся к категории компаний среднего размера, которые теперь могут разрабатывать широкий спектр приложений, используя наиболее распространенные в мире серверы для развертывания и масштабирования приложений обработки данных, диалогового ИИ, компьютерного зрения, рекомендательных систем и многого другого.

Среди первых, кто начал использовать NVIDIA AI Enterprise, стала компания Cerence — ведущий поставщик диалогового ИИ для автомобильного рынка, поставившая почти 400 миллионов автомобилей с движками Cerence по всему миру. Компания использует AI Enterprise для разработки интеллектуальных автомобильных помощников и цифровых вторых пилотов.

Кроме того, Пизанский университет — итальянский государственный исследовательский университет — поддерживает HPC и обучение нейросетей по нескольким дисциплинам, чтобы продвигать научные исследования с помощью программного обеспечения NVIDIA.

«NVIDIA AI Enterprise позволила нам расширить поддержку для исследователей и студентов, которые используют аналитику данных, глубокое и машинное обучение, упростив развертывание и управление этими приложениями, — сказал Маурицио Давини (Maurizio Davini), технический директор Пизанского университета. — Наше тестирование показало, что это сотрудничество между NVIDIA и VMware раскрывает весь потенциал нашей виртуализированной инфраструктуры с GPU-ускорением и приближает к скоростям «голого» сервера».

Сертифицированные системы NVIDIA от Atos, Dell Technologies, GIGABYTE, Hewlett Packard Enterprise, Inspur, Lenovo и Supermicro для NVIDIA AI Enterprise комплектуются различными графическими процессорами NVIDIA, включая A100, A30, A40, A10 и T4. Эти массовые ускоренные системы предоставляют клиентам широкий выбор вариантов для получения высокой производительности в задачах ИИ в vSphere, которая практически неотличима от производительности серверов без операционной системы.



Платформа NVIDIA AI Enterprise уже доступна от партнеров NVIDIA по всему миру, включая Atea, Carahsoft, Computacenter, Insight Enterprises, NTT, SoftServe и SVA System Vertrieb Alexander GmbH.

Стоимость подписки начинается с $2000 за сокет CPU на один год и включает поддержку Business Standard (пять дней в неделю, девять часов в день). Бессрочные лицензии стоят $3595 и требуют приобретения дополнительной поддержки. Клиенты могут перейти на поддержку Business Critical, чтобы получить круглосуточный доступ к службе поддержки NVIDIA AI.

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