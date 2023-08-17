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До 2027 року ринок розподілених хмарних мереж зросте до 58 млрд дол.

17 августа 2023 г., 11:35
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Dell’Oro Group фіксує значний попит на нове покоління безпечних розподілених хмарних мереж, орієнтованих на програмне забезпечення та сервіси, для обслуговування сучасних розподілених підприємств. Прогнозується, що в період з 2023 по 2027 рік витрати підприємств на ці хмарні технології зростуть до 58 млрд дол.

«Традиційне уявлення про мережеву коробку більше не працює на сучасному підприємстві, де Інтернет є продовженням корпоративної локальної мережі, а публічні хмари - новими центрами обробки даних, - заявив Маурісіо Санчес (Mauricio Sanchez), старший, директор з питань корпоративної безпеки та мережевих досліджень Dell’Oro Group. - Будь то мультихмарні мережі в приватних і публічних хмарах, миттєво масштабована мережа WAN як послуга середньої милі або робота з будь-якого місця, ми бачимо майбутнє саме за передовим мережевим програмним забезпеченням і хмарними мережевими послугами, які ми називаємо розподіленими хмарними мережами. Програмне забезпечення нарешті починає відбирати значну частину витрат на корпоративні мережі».

Ринок розподілених хмарних мереж складається з трьох сегментів, що зближуються: уніфікованого SASE для користувацького рівня, WAN-as-a-Service (WANaaS) для середньої милі WAN і мультихмарних мереж для хмарного рівня/рівня додатків.

Прогнозується, що ринок мультихмарних мереж буде активно зростати до майже 5 млрд дол. у 2027 році.

Очікується, що ринок WANaaS перевищить 11 млрд дол.тдо 2027 року.

Об’єднаний ринок SASE, за прогнозами, зросте до майже 3 млрд дол. у 2027 році.

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