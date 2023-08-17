17 августа 2023 г., 10:35

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону розповів про результати роботи ударних рот БПЛА.



Він заявив, щотижня з допомогою БПЛА вдається знищити понад 100 одиниць техніки ворога на мільйони доларів. Паралельно продовжують працювати спеціальні підрозділи Нацгвардії та СБУ, які теж показують результати використання безпілотників.



Українське виробництво безпілотників також масштабується. У межах проекту «Армія дронів» за останні пів року були прибрані майже всі блокери для розвитку українських виробників. Зокрема, скасували дозвільні документи, створили вигідні податкові умови та провели дерегуляцію.



«Ми створили одні з найкращих умов для виробництва БПЛА в Європі, а можливо, навіть у світі. Уже в 100 разів збільшили виробництво, порівнюючи з минулим роком. 10 тисяч військових навчилися керувати безпілотниками в межах «Армії дронів», на другому етапі навчаються ще 10 тисяч. 40 компаній отримали державні контракти, а минулого року їх було всього 7. Проте цього замало. БПЛА буде достатньо лише тоді, коли Україна буде вже 10 років стояти на кордонах 1991 року. А поки що потрібно робити все, щоб дронів різного типу на фронті було більше. Найголовніше — не зупинятися», наголосив Михайло Федоров.



Окрім цього, Міністр анонсував, що зараз разом із Силами оборони працюють над новими напрямами військових інновацій. Зокрема, над запуском армії РЕБу та «Армії роботів».



Також нагадаємо, що 14 серпня стартував масштабний збір UNITED24, «Повернись живим» та monobank. У межах проекту «Єдність» планують зібрати 235 млн гривень, на які закуплять на фронт 10 тисяч FPV-дронів.

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