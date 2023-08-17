Google Chrome зможе готувати резюме статей, використовуючи генеративний AI

17 августа 2023 г., 12:31

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Пошукова система Google Search Generative Experience (SGE) на основі штучного інтелекту отримує нові важливі функції, як повідомила компанія у блозі.



Серед функцій є та, що дозволить узагальнювати статті, які ви читаєте в Інтернеті, повідомляється.



SGE вже може узагальнювати результати пошуку, щоб не витрачати додатковий час та прокручувати сторінки, щоб знайти те, що ви шукаєте.



Google заявляє, що це нова функція, яка починає впроваджуватися у вівторок як "ранній експеримент" в рамках програми Search Labs. Спочатку вона буде доступна в додатку Google для Android та iOS, а "найближчими днями" компанія додасть її до браузера Chrome на десктопних комп'ютерах.



Повідомляється, що нова функція призначена для роботи "лише зі статтями, які є у вільному доступі в Інтернеті». Google заявляє, що вона не працюватиме з веб-сайтами, які видавці позначають як платні.



Компанія також робить кілька інших удосконалень у SGE. У результатах SGE за пошуковим запитом на такі теми, як наука, економіка та історія, можна буде навести курсор на певні слова, щоб отримати визначення або діаграми на цю тему.



Нагадаємо, що Google анонсувала SGE на конференції Google I/O у травні і з того часу вдосконалює його.

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