«Держспецзв’язку» стане уповноваженим органом з питань захисту критичної інфраструктури

21 октября 2022 г., 12:25

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«Верховна Рада» ухвалила в цілому проєкт закону №7607 «Про внесення змін до деяких законів України щодо формування та реалізації державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури». Він визначає, що функції уповноваженого органу з питань захисту критичної інфраструктури України виконуватиме «Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України» («Держспецзв’язку»).

Цей документ – закономірний крок держави в напрямку посилення стійкості критичної інфраструктури країни. Попередній варіант законодавства передбачав створення окремого органу, який відповідатиме за ці завдання. Реалізація ухвалених змін дасть можливість без створення нового органу забезпечити формування та реалізацію державної політики у сфері критичної інфраструктури та зекономити державні кошти.

Від 2020 року на «Держспецзв’язку» була покладена функція формування переліку та реєстру об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. Створення реєстру об’єктів критичної інформаційної інфраструктури – необхідна умова для аналізу рівня захисту таких об’єктів та проведення роботи з його посилення там, де він може бути недостатнім. Після ухвалених законодавчих змін служба забезпечить створення повного ланцюжка захисту: формування реєстру об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, наповнення реєстру об’єктів критичної інформаційної інфраструктури та подальшу щоденну роботу з посилення стійкості таких об’єктів і держави загалом.

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