Нові інструменти Adobe допоможуть у створенні 3D-контенту для метапростору

21 октября 2022 г., 13:15

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Adobe випустила набір нових програмних інструментів, покликаних полегшити створення тривимірних цифрових об'єктів для метапростору.



Завдяки своїм інструментам графічного дизайну та редагування фотографій Adobe вже давно домінує на ринку створення двовимірного контенту, і цю позицію вона прагнула захистити, коли минулого місяця витратила 20 мільярдів доларів на Figma в рамках найбільшої в історії угоди по придбанню приватної фірми-виробника програмного забезпечення.



Але в останні роки Adobe також інвестувала в створення тривимірного контенту, в галузі, де домінують фірми, орієнтовані на відеоігри, такі як Unity Software. Очікується, що такий контент буде відігравати важливу роль в метапросторі, віртуальному світі, на який розраховують у Meta Platforms.



Але створення тривимірних об'єктів вже давно є трудомістким, і Adobe випустила два інструменти, призначені для того, щоб прискорити і полегшити створення цифрових об'єктів.



Інструмент Adobe 3D Capture дозволяє користувачам робити серію фотографій реального об'єкта практично будь-якою камерою, включаючи смартфони, а потім об'єднувати фотографії в тривимірний цифровий об'єкт. За словами Франсуа Коттена (François Cottin), старшого директора з маркетингу Substance 3D і метапростору в Adobe, програмне забезпечення буде використовуватися у електронній комерції, щоб, наприклад, дозволити користувачам з допомогою доповненою реальністю віртуально приміряти одяг.



Другий інструмент Adobe дозволяє художникам перемикатися між редагуванням тривимірного об'єкта на комп'ютері і маніпулюванням ним руками з допомогою гарнітури віртуальної реальності. За словами Коттена, програмне забезпечення дозволяє віртуальним художникам отримати відчуття, схоже на ліплення з глини.

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