Wiz відмовилася від угоди з боку Google на 23 мільярди доларів

24 июля 2024 г., 11:25

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Як пише Reuters, ізраїльський стартап у сфері кібербезпеки Wiz завершив переговори з материнською компанією Google - Alphabet, щодо придбання на суму 23 мільярди доларів.





Генеральний директор Wiz Ассаф Раппапорт (Assaf Rappaport) заявив, що тепер компанія зосередиться на первинному публічному розміщенні акцій, як і планувала раніше, і має на меті досягти щорічного доходу в розмірі 1 мільярд доларів.





Ні Alphabet, ні Wiz офіційно не підтвердили факт переговорів про угоду. У меморандумі Wiz не називає ні Google, ні Alphabet.





Раніше цього місяця Reuters повідомляло, що Alphabet веде переговори про купівлю Wiz приблизно за 23 мільярди доларів, посилаючись на людину, знайому з цим питанням. Сума майже вдвічі перевищує оцінку Wiz, оголошену в травні, коли компанія залучила 1 мільярд доларів у раунді приватного фінансування при оцінці в 12 мільярдів доларів.





Wiz надає хмарні рішення з кібербезпеки, які допомагають компаніям виявляти та усувати критичні ризики на хмарних платформах на основі штучного інтелекту.





Рішення Wiz відкликати угоду стане невдачею для Google, яка інвестувала у свою хмарну інфраструктуру та зосередилася на залученні клієнтів для хмарного бізнесу, який минулого року приніс понад 33 мільярди доларів доходів.





Глобальний кіберзбій минулого тижня, спричинений несправним оновленням від фірми з кібербезпеки CrowdStrike став однією з головних причин зриву переговорів про угоду, повідомило у вівторок агентство Bloomberg News. Збій в роботі підвищив потенційну вартість хмарних компаній з кібербезпеки, таких як Wiz, і призвів до зростання інтересу до цих фірм, йдеться в повідомленні.





Зазначається, що це вже другий удар для Alphabet у сфері злиттів і поглинань за останній час, після повідомлень про її рішення відмовитися від угоди з компанією HubSpot, яка займається розробкою програмного забезпечення для онлайн-маркетингу.





Wiz стала б другим великим придбанням Alphabet у сфері кібербезпеки з моменту купівлі компанії Mandiant за $5,4 млрд у 2022 році.

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