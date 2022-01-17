Dell PowerStore – абсолютная готовность к инновациям в IT 

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С момента анонса Dell PowerStore - решение высокого класса для хранения данных, стабильно демонстрирует высокую динамику развития. О чем говорят как растущие глобальные продажи данной системы, так и те усилия, которые прикладывает вендор для развития этой линейки.

В апреле 2021 г., спустя почти год с момента выхода платформы на рынок, произошло два знаковых события. Первое из них – выход большого обновления программного обеспечения PowerStoreOS (так называемое обновление PowerStoreOS 2.0), под управлением которого функционируют СХД. Второе – выход на рынок новой аппаратной платформы для PowerStore, в виде новой, самой младшей модели – PowerStore 500T.

В обновление программной составляющей - PowerStoreOS вошло достаточно большое количество новшеств. Кратко остановимся на основных из них.

Новая версия PowerStoreOS обеспечила значительное увеличение производительности для каждой модели в семействе. В реальных рабочих нагрузках показатели количества операций ввода-вывода в секунду (IOPS) выросли до 25%. Такой прирост обеспечивается тщательной оптимизацией алгоритмов работы программного обеспечения.

То, что компания обещала на старте продаж PowerStore - полная поддержка протокола NVMe-over-Fibre Channel – также было реализовано в этом обновлении. Поддержка данной технологии обеспечивает возможность использования современных высокопроизводительных носителей данных NVMe с максимальной эффективностью. Стоит отметить, что задержки (latency) при обращении к накопителям NVMe в составе дискового массива настолько же низкие, как и в случае использования локальных дисков NVMe непосредственно в составе серверов.

Также, была реализована анонсированная возможность кластеризации нескольких устройств для моделей PowerStore X. Теперь и семейства PowerStore T, и PowerStore X могут быть горизонтально масштабированы до восьми узлов (или – 4 различных модели в пределах семейства). Благодаря этому существующий функционал AppsON, дающий возможность запускать виртуальные машины и приложения непосредственно на СХД, теперь может функционировать в кластере из нескольких массивов PowerStore Х.

За счёт усовершенствования и оптимизации механизма дедупликации и компрессии данных, PowerStoreOS теперь также учитывает и уровень утилизации контроллеров СХД. В периоды экстремальной нагрузки на подсистему ввода-вывода, встроенная дедупликация PowerStore будет временно отложена, чтобы снизить нагрузку на процессоры массива. При этом система отслеживает любые «пропущенные блоки» и вернётся к их автоматической обработке позже, когда нагрузка на контроллеры СХД будет снижена. Таким образом, удаётся почти полностью уйти от влияния на производительность массива со стороны процессов оптимизации хранимых данных. При этом гарантированный производителем средний коэффициент «Data Reduction» составляет все те же 4:1.

Благодаря улучшению технологии Dynamic Resiliency Engine (DRE) для дополнительного резервирования критичных данных теперь может использоваться механизм двойной четности. Выбор такого уровня защиты данных позволяет обеспечить их доступность в случае одновременного выхода из строя двух дисков SSD.

Изменения произошли и в части использования накопителей Storage Class Memory (SCM). В отличие от подавляющего большинства существующих на рынке решений, PowerStore всегда поддерживал SCM для постоянного хранения данных, а не только для их кэширования. И теперь, массивы PowerStore получили ещё одну возможность использования накопителей SCM - для увеличения скорости доступа к метаданным. Причем система сама определяет, какие диски – NVMe и/или SCM есть в ее распоряжении – и перераспределяет данные и метаданные соответствующим образом, обеспечивая максимально эффективный доступ к их данным, размещенным на них.

Также необходимо обратить внимание, что все перечисленные выше преимущества обеспечиваются простым обновлением системного ПО PowerStoreOS, без прерывания работы массива или доступа к его данным. Поэтому их также получают и те клиенты, которые успели приобрести PowerStore ранее – в рамках действия сервисного контракта на поддержку.

Стоит отметить, что благодаря вполне доступной цене, младшая модель PowerStore 500T вызвала живой интерес у большого количества заказчиков.

Также, как и ее старшие модели, эта система поддерживает кластеризацию до четырех устройств PowerStore, причём кластер может состоять из разных моделей семейства PowerStore Т.

Например, к массиву PowerStore 500T можно подключить в кластер до трех таких же массивов, что позволит получить до 4,8 ПБ эффективной ёмкости. Если же в составе кластера сочетать и другие модели семейства PowerStore T - это может дать до 9,8 ПБ эффективной ёмкости. Такая возможность предоставляет чрезвычайную гибкость и запас для увеличения не только дисковой ёмкости, но и производительности по мере того, как растут потребности компании при развитии бизнеса.

Также необходимо подчеркнуть, что линейка PowerStore в максимальной степени готова и для внедрения таких инновационных направлений, как контейнеризация приложений. На этом вопросе хотелось бы остановиться подробнее.

В течение многих лет архитектура приложений сохранялась монолитной. Традиционные типы приложений обладают большой мощностью и эффективностью, и работают на виртуальных машинах. Однако, такие приложения достаточно сложны в задачах администрирования, имеют длительное время загрузки.

В отличие от монолитной архитектуры, в облачных приложениях необходимые компоненты сегментируются на микросервисы, которые затем объединяются и развертываются с помощью контейнеров. Это даёт возможность независимо обновлять и масштабировать облачные приложения.

Оба подхода присутствуют в сегодняшних современных приложениях, но скорость и гибкость облачных - повсеместно меняют приоритеты в свою пользу.

При этом платформа Kubernetes выступает в качестве отраслевого стандарта, который позволяет успешно решать такие задачи, как: автоматизация операций развертывания, масштабирование и управление контейнерными приложениями, поиск дополнительных сервисов, балансировка нагрузки и управление хранилищами.

Экосистема Kubernetes быстро растет, как можно видеть на приведенном ниже графике. Ожидается, что к 2025 году до 70% предприятий будут использовать Kubernetes. При этом 54% таких нагрузок ​​будут развернуты в производственной среде предприятия, непосредственно в его дата-центре.

Но, не все так радужно. Kubernetes создает множество проблем, среди которых:

• Сложный регламент внутренних согласований, из-за которого команда DevOps зачастую предпочитает использовать ресурсы публичного облака, вместо утилизации существующей IT-инфраструктуры (например, в этом случае разработчикам совершенно не нужно задумываться откуда им будут предоставлены ресурсы).

• Усложнение работы администраторов из-за отсутствия прозрачности и мониторинга контейнерных нагрузок, а также соблюдения требований доступности, безопасности и соблюдения нормативных требований.

• Kubernetes не может автоматически гарантировать, что ресурсы правильно распределяются между различными рабочими нагрузками - необходима ручная настройка квот ресурсов.

Зачастую, разработчики не акцентируют своё внимание на присутствие в локальной IT-инфраструктуре централизованных систем хранения данных. При этом именно такие системы способны обеспечить выдающиеся показатели производительности, надёжности и эффективности.

Изящный способ решения вопроса - интеграция дисковых массивов с Kubernetes CSI (Container Storage Interface) API. Соответствующие плагины CSI позволяют предоставить блочные и файловые системы хранения для контейнерных рабочих нагрузок.

Благодаря наличию Container Storage Modules (CSM) дисковые массивы Dell расширяют возможности хранилища Kubernetes за пределы того, что по умолчанию доступно в спецификации CSI.

Это снижает сложность управления, поэтому разработчики могут с легкостью самостоятельно использовать корпоративное хранилище и автоматизировать повседневные операции, такие как: выделение ресурсов, создание моментальных снимков, репликация, контроль, авторизация на основе ролевого управления доступом, отказоустойчивость. Модуль CSM имеет открытый исходный код и свободно доступен.

Конечные эффекты от использования такой интеграции - ускорение развертывания приложений и укрепление роли корпоративного хранилища как жизнеспособной альтернативы публичному облаку.

Указанная функциональность применима к широкой номенклатуре систем хранения от Dell и затрагивает не только PowerStore, но и PowerScale, PowerMax, PowerFlex, Unity XT.

В частности, массивы PowerStore поддерживают интеграцию с широким спектром платформ для контейнеризации: Kubernetes, Red Hat OpenShift, Mirantis Kubernetes Engine, Google Anthos, VMware Tanzu, Rancher Kubernetes Engine.

Можно с уверенностью констатировать, что, выбирая массивы PowerStore от Dell, Заказчик не будет ограничен в технологиях не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня.

В заключение отметим, что специалисты компании AM-BITS, платинового партнера Dell Technologies, имеют большой опыт внедрения проектов разного масштаба и всегда готовы оказать содействие в выборе оптимальной модели и конфигурации СХД под конкретные бизнес-задачи.

Клиенты AM-BITS имеют возможность протестировать сам продукт Dell PowerStore в нескольких вариантах. Например, по программе Try&Buy, когда оборудование настраивается на заводе производителя под задачи заказчика и отправляется после этого на тестирование (до 3 месяцев) с возможностью вернуть (по предварительным условиям договора тестирования). Другой вариант — компания может заказать Dell PowerStore как демо-оборудование до 2-4 недель, при этом конфигурация платформы не меняется. Детали на https://am-bits.com/dell-powerstore-2

Статья подготовлена компанией AM-BITS.

При подготовке публикации использовались материалы ресурса «Itzikr's Blog»