Acronis приобрела собственного дистрибьютора, южноафриканскую Synapsys

18 марта 2021 г., 13:21

0

Tweet

Компания Acronis объявила о приобретении Synapsys, своего давнего партнера, расположенного в Кейптауне (Южно-Африканская Республика) который специализируется на поставке решений Acronis Cyber Protection Solutions через сервис-провайдеров.



Как отмечается, это четвертое приобретение Acronis за последние 18 месяцев, ставшее очередным шагом в плане ускоренного роста компании.



Synapsys — это ориентированная на работу с партнерскими каналами группа компаний, которая предоставляет решения Acronis Cyber Protection Solutions тысячам клиентов через сеть субдистрибьюторов, торговых посредников и поставщиков управляемых услуг (MSP) в Южной Африке и на всем континенте. В его состав входят две компании: Synapsys Systems, специализированный дистрибьютор программного обеспечения и региональный авторизованный дистрибьютор Acronis для локальных решений с 2003 года, и Synapsys Distribution, которая обслуживает рынок MSP с помощью Acronis Cyber Cloud.



Приобретение, как подчеркивается, согласуется с подходом Acronis работать как глобальная/местная компания, которая направлена на обеспечение расширенного доступа внутри отдельных стран к всемирным ресурсам компании. По мере роста спроса на облачные и управляемые услуги во всем мире это создает возможности для поставщиков услуг, предоставляющих решения Acronis Cyber Protection Solutions.



В рамках стратегии ускоренного роста компании Acronis продолжит изучение потенциальных приобретений, которые расширят ее возможности для решения пяти векторов киберзащиты, решая проблемы сохранности, доступности, приватности, аутентичности и безопасности (SAPAS), с которыми сталкиваются современные данные, приложения и системы.



Питер Френч, управляющий директор Synapsys, теперь будет исполнять обязанности генерального директора Acronis на рынке Ближнего Востока и Африки.

Замовлення хмари в декілька кліків. UCloud запустив хмарний чат бот!