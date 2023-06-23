Zendesk купує Tymeshift для оптимізації обслуговування клієнтів

23 июня 2023 г., 14:25

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Компанія Zendesk, постачальник програмного забезпечення для обслуговування клієнтів і продажів, оголосила про придбання розробника рішення для управління персоналом на основі штучного інтелекту Tymeshift. Сума не розголошується.

Заснована у 2017 році, Tymeshift пропонує рішення для управління персоналом (WFM), розроблене спеціально для Zendesk, щоб допомогти організаціям відстежувати активність, продуктивність та ефективність агентів у реальному часі. Сервіс компанії забезпечує видимість активності агентів і автоматичне відстеження в Zendesk, що дозволяє командам підтримки економити цінний час, який раніше витрачався на ручне управління персоналом, шляхом автоматичного створення розкладів, прогнозів і звітів в реальному часі.

Функції Tymeshift включають прогнозування на основі штучного інтелекту, яке використовує дані Zendesk для прогнозування обсягів і тем тікетів, що дозволяє компаніям прогнозувати майбутні потреби в персоналі. Інформація в режимі реального часу дозволяє користувачам знизити операційні витрати. Ця функція забезпечує більш точне прогнозування, використовуючи наявні дані для передбачення майбутніх тенденцій, тим самим пом’якшуючи потенційні операційні проблеми і сприяючи більш стратегічному розподілу ресурсів.

Можливість машинного навчання в Tymeshift гарантує, що компанії не будуть змушені наздоганяти конкурентів, а натомість проактивно реагуватимуть на потенційні кадрові потреби на основі прогнозів, заснованих на даних.

Ще однією особливістю Tymeshift є можливість планування, яка автоматично генерує повний розклад на основі кадрових прогнозів клієнтів. Завдяки підходу, заснованому на даних, компанії можуть оптимізувати розгортання своєї робочої сили, зменшуючи ризик надлишку або нестачі персоналу.

Tymeshift пропонує надійні можливості звітування, що дозволяють візуалізувати історичні дані та дані в режимі реального часу для оптимізації витрат та рівня обслуговування. Компанія також забезпечує видимість продуктивності та ефективності роботи команди, надаючи компаніям необхідну інформацію для прийняття обґрунтованих кадрових рішень та підвищення загальної продуктивності.

Наглядачі кажуть, що придбання Zendesk Tymeshift знаменує собою нову еру в просуванні Zendesk до «Інтелектуального CX». Інтелектуальний клієнтський досвід використовує технології штучного інтелекту та машинного навчання для покращення та персоналізації взаємодії з клієнтами, надаючи інформацію в режимі реального часу та прогнозну аналітику для оптимізації обслуговування та залучення клієнтів.

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