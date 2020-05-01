Цифровая трансформация в агросекторе

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Острая конкуренция на мировом рынке сельскохозяйственной продукции ведет к снижению маржинальности бизнеса производителей. В таких условиях для многих агропредприятий повышение эффективности становится вопросом выживания. Важную роль в этом играют современные ИТ-решения. Недавно свою модульную онлайн платформу для управления агробизнесом представила компания AgriChain.

Стоит отметить, что AgriChain была основана одним из крупнейших агропромхолдингов в Украине – «Астарта-Киев», в состав которого входят восемь сахарных заводов, предприятие по переработке сои и молочные фермы. За четверть века работы на отечественном рынке холдинг смог выйти на лидирующие позиции в области производства сахара, индустриального молока и сои. Его акции с 2006 г. котируются на Варшавской фондовой бирже, а по итогам 2019 г. выручка увеличилась на 20% и достигла 448 млн. евро.

Начиная парезентацию нового продукта Наталья Богачева, СEO AgriChain, отметила, что многие агрокомпании пытаются совершенствовать работу своих подразделений за счет различных ИТ-инструментов – от таблиц Microsoft Excel до системы учета на базе 1С и модулей телеметрии. Однако по мере развития большинство, как правило, приходят к необходимости полноценной автоматизации процессов планирования и управления, которая, в свою очередь, упирается в проблемы интеграции и обмена данными в имеющемся «зоопарке» решений.

Столкнувшись с этой задачей в «Астарта-Киев» решили, опираясь на богатую экспертизу в области управления средними и крупными агропредприятиями, создать комплексный программный продукт для обеспечения планирования, контроля и учета всей цепочки производственных процессов. С этой целью была создана компания AgriChain.

«В проект инвестированы немалые финансовые и человеческие ресурсы, а в основу решения легли как собственный опыт, так и наработки участников рынка. Разработка ведется на базе технологического стека .NET, языки программирования C# и Java, используется Agile подход к разработке», – сообщила Наталья Богачева. Она также сообщила, что на создание системы в общей сложности ушло около двух лет, а ее активное совершенствование продолжается.

Решение AgriChain представляет собой многомодульную платформу, объединяющую решения для автоматизации бизнес-процессов и эффективного управления всеми направлениями деятельности агропредприятия: управление земельным банком, производством, мониторингом посевов, управление складом, закупками и поставками ТМЦ, контроль работы техники и ремонтов, логистики ТМЦ и готовой продукции. В основе концепции решения AgriChain – полная интеграция с учетной системой 1С, данными с различного оборудования и телеметрии (GPS-трекеры, ДУТы, заправочные комплексы, метки прицепного, RFID, терминалы сбора данных, бортовые компьютеры, метеостанции, датчики влажности почвы и т.д.), спутниковыми и метеорологическими данными, которые консолидируются в единой системе для дальнейшего анализа, обработки и принятия управленческих решений на основе риск-менеджмента.

Как сообщила Наталья Богачева, с прошлого года система используется на 16 предприятиях «Астарта-Киев» и уже показала свою эффективность. К примеру, модуль управления земельным банком AgriChain Land позволил сократить расходы за первый год работы в среднем на $7 на гектар, а модуль оперативного управления производственными процессами AgriChain Farm дал экономический эффект в размере $8,1 на гектар.

Компания готова делиться своими достижениями с участниками рынка, и надеется, что со временем платформа станет стандартом управленческой системы для отрасли. Уже заключены первые коммерческие контракты на развертывание модулей AgriChain для сторонних компаний и запущено несколько пилотных проектов.

Наталья Богачева: «Аgrichain приглашает агропроизводителей к конструктивному диалогу, обмену опытом и эффективными практиками. Мы предлагаем объединиться в использовании платформы AgriChain, что позволит на всех этапах производственного процесса осуществлять качественное планирование и управление, контролировать риски, тем самым повышая эффективность каждого конкретного производителя»

На сегодня платформа AgriChain состоит из пяти готовых модулей и еще три находятся на стадии активной разработки. Их можно использовать как по отдельности, так и вместе.

Доступны следующие модули:

AgriChain Land – управление земельным банком;

AgriChain Farm – планирование и управление производственными процессами;

AgriChain Scout – мониторинг состояния посевов, их анализ и динамическое прогнозирование урожайности;

AgriChain Barn – управление складом и складской логистикой предприятия;

AgriChain Kit – конструктор создания и управления бизнес-процессами компании.

Наталья Богачева отметила, что до конца года планируется выпустить релизы следующих модулей:

AgriChain Auto – управление техникой (контроль работы и ремонты);

AgriChain Harvest – управление логистикой ТМЦ (склад-поле) и продукции с поля (поле-ток-элеватор/ сахарный завод);

AgriChain Report – BI-cистема для аналитических отчётов.

Система доступна как облачный сервис, а также в виде коробочного решения. В первом варианте развертыванием и техподдержкой системы занимается компания AgriChain, а второй предусматривает администрирование силами клиента и хранение данных на его собственных серверах. При этом специалисты AgriChain также консультируют и сопровождают клиентов, помогают внедрять систему и обучают специалистов.

«В число достоинств единой информационной системы AgriChain входит: модульная структура, интеграция с учетной системой 1С и другими отраслевыми решениями, гибкие автоматизированные бизнес-процессы, система аналитической отчетности на основе риск-менеджмента, онлайн платформа с доступом посредством браузера или мобильных приложений и др.», – резюмировала Наталья Богачева.

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