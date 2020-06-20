Наталья Богачева, AgriChain: «Нет универсальной технологии, которая помогла бы всем агрокомпаниям»

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Сегодня у нас в гостях Наталья Богачева, директор молодой компании AgriChain, разрабатывающей одноименную модульную платформу для управления агробизнесом. Изначально созданное для оптимизации бизнес-процессов одного из крупнейших в Украине агрохолдингов «Астарта-Киев», это решение развивается и теперь доступно также внешним клиентам, как в виде коробочного решения, так и SaaS.

Несмотря на то, что использование высоких технологий в аргобизнесе в последние годы обсуждается все активнее, пока довольно непривычно воспринимать сельское хозяйство в качестве системного потребителя ИТ. Почему сегодня аграрии уделяют все больше внимания информационным технологиям? Какие насущные задачи можно решить с их помощью?

Из-за высоких объемов производства и переходящих запасов мировые цены на сельхозпродукцию имеют тенденцию к снижению. При этом себестоимость в Украине остается довольно высокой. К тому же, меняется климат, что требует изменения севооборота и технологий производства, а это зачастую не лучшим образом отражается на плодородности почвы. Все это вместе приводит к росту затрат на производство и снижению маржинальности.

Как показывает статистика, глобальное падение цен на продукцию (с 2011 г.) и снижение маржинальности коррелирует с объемом инвестиций в так называемый AgTech. Только за последние пять лет в решения для повышения операционной эффективности в мире было вложено около 17 млрд. долл.

Основная задача при этом – cost management – то, на что может влиять агропроизводитель. Сюда входит эффективное управление земельным банком (поскольку это основной актив) и производственной программой, оперативный контроль и реагирование на состояние посевов, грамотное управление ресурсами (как СAPEX, так и OPEX), оптимизация количества штатных сотрудников и многое другое.

Какую роль играет диджитализация в современной агропромышленной отрасли в мире и в Украине, в чем отличия?

Главное отличие агробизнеса в Украине – это значительные масштабы агропроизводств и земельного банка. Если в США, к примеру, крупные фермерские компании владеют 7000-10000 га, то по украинским меркам это небольшой агрохолдинг. Также одно из важных отличий – долгие годы действия моратория на продажу-покупку земель сельхозназначения. Да и с принятием закона о рынке земли ситуация кардинально не изменится в обозримой перспективе.

В первую очередь эти факторы влияют на то, что украинским аграриям приходится уделять много внимания управлению земельным банком, организации работы с договорами аренды и коммуникации с пайщиками. Поэтому в приоритете у наших аграриев сегодня автоматизация именно в этом направлении. С учетом размеров компаний и сложности их организационных структур и внедряются системы для автоматизации бизнес и учетных процессов, документооборота. Многие украинские компании внедряют также инструменты и технологии для организации повышенного контроля над использованием ресурсов. Возможно с оглядкой на менталитет нашего народа, который формировался десятилетиями в условиях тяжелой экономической ситуации в стране. В остальном же задачи, решаемые на мировом рынке и в Украине похожи.

Какие технологии на ваш взгляд способны дать наибольший эффект и как они влияют на конечную стоимость производимой продукции?

На мой взгляд, основа любого бизнеса – это грамотно выстроенные и автоматизированные бизнес-процессы, которые должны быть гибкими и легко адаптироваться под изменения. Я уверена, что каждой организации стоит начать именно с этого, в том числе в сфере агропроизводства.

Частью бизнес-процессов должны стать достоверные данные из различных источников, а не просто Big data. Подразумевается телеметрия, спутниковые, метеорологические данные и т.д.

Нет универсальной технологии, которая помогла бы всем агрокомпаниям. Ведь у каждого холдинга свои задачи и проблемы. Поэтому нужно грамотно подходить к анализу целесообразности внедрения того или иного решения, изучать его использование как часть системы оценки и мотивации персонала в том числе.

Например, комплексная система анализа и мониторинга посевов позволяет минимизировать риск потерь и спрогнозировать будущий урожай. Качественный прогноз урожайности влечет за собой грамотное планирование логистических операций и элеваторных мощностей, а, в конечном счете, и ликвидности компании. В результате, внедрение такого решения на крупном предприятии может сэкономить сотни тысяч долларов.

Как «Астарта» пришла к необходимости создания собственного решения ERP-класса и почему своими силами?

Изначально был проведен детальный анализ рынка программных продуктов для агро. Есть хорошие системы, но они покрывают задачи бизнеса частично. По некоторым нам так и не удалось найти подходящий инструментарий. Многие решения требовали значительных сроков на доработку, адаптацию и внедрение. Главной же проблемой была сложность объединения всех необходимых систем для построения эффективной работы. Поэтому в результате руководством «Астарты» было принято решение о создании собственного продукта, который способен закрыть все потребности бизнеса. Для этих целей, для разработки единого портала по управлению агробизнесом, и была основана компания AgriChain, которая объединила экспертов как в агро, так и в области ИТ.

Какие организационные и архитектурные принципы положены в основу вашей платформы? Какие технологии используются при ее разработке?

Для управления проектами в режиме многозадачности используем методологию Scrum. Мы смогли выстроить качественную формализацию задач с учетом общей концепции разработки системы и требований заказчиков, полное документирование требований и технических заданий, глубокую проработку задач на этапе создания UI/UX дизайна, планирование спринтов на основании жесткого тайм-менеджмента и качественную ретроспективу. Очень эффективным инструментом для нас являются ежедневные собрания (Scrum Stand Up). Для управления задачами используем систему ClickUp, которая на сегодня покрывает наши потребности в части планирования событий (sprint planning), постановки задач, оценки (estimate) и факта выполнения задач, проведения анализа после окончания спринтов.

Мое глубокое убеждение, что все эти инструменты могут быть эффективными только в условиях микроменеджмента, управления и полного контроля менеджерами проектов.

В зависимости от бизнес-задач сегодня нами используются два подхода в выборе архитектуры и технологий разработки. Часть web-приложений создается на базе монолитной архитектуры с использованием принципов Domain-driven design (DDD), где в качестве основной технологии для серверной составляющей применяется ASP.NET Core MVC, а для браузерной – React (компонентно-ориентированная архитектура с использованием современных подходов context api и hooks). Другая часть разрабатывается на основе микросервисной event driven архитектуры, где в качестве базы для серверной части используется Netflix OSS, Spring, Apache Kafka, для браузерной – Angular. Некоторые мобильные приложения строятся на Android Framework. Что касается ИТ-инфраструктуры, тут используются такие инструменты как Kubernetes, Docker, Jenkins, Rancher и др.

Какие модули входят в состав платформы, и каковы ее основные возможности? Она уже используется на предприятиях холдинга и показала определенную эффективность. Окупается ли разработка?

AgriChain – комплексная онлайн система ИТ-решений для управления агробизнесом. Она состоит из восьми модулей (это web и/или мобильные приложения), которые могут быть использованы по отдельности или скомбинированы в зависимости от потребностей заказчика.

Сегодня доступны пять модулей: AgriChain Land – управление земельным банком, AgriChain Farm – планирование и управление производственными процессами, AgriChain Scout – управление мониторингом посевов, их анализ и динамическое прогнозирование урожайности, AgriChain Barn – управление складской логистикой, AgriChain Kit – управление бизнес-процессами компании.

До конца года мы планируем выпустить еще три модуля: AgriChain Logistic – управление логистикой ТМЦ и продукции (поле- cклад- элеватор/ сахарный завод), AgriChain Auto – управление работой и ремонтами техники, это будет наша собственная система GPS-мониторинга. AgriChain Report – аналитические отчеты, мы планируем использование BI-системы как часть портала AgriChain.

Наши модули уже работают в «Астарте». На завершающем этапе внедрения у нескольких внешних клиентов. Анализ экономической эффективности модуля по управлению земельным банком, например, позволил холдингу сократить затраты на $7 на гектар. Использование модуля управления производственными процессами дало возможность сэкономить $8,1/га. И это только тот прямой эффект, который уже можно оценить в первый год использования. В текущем году мы также получим некий накопительный эффект от ряда трансформационных изменений в компании, которые прошли в рамках внедрения наших модулей. Так как наша задача не только разработать программный продукт, а и отказаться от существующих неэффективных практик, провести организационные изменения, пересмотреть бизнес-процессы в целом. И тут мы работаем в тесном взаимодействии с нашим заказчиком.

Важно отметить и то, что разработка наших продуктов уже полностью окупается.

Почему ваша компания решила продвигать свой программный продукт на рынок? На кого он ориентирован? Какие предприятия вы видите своими клиентами?

При создании концепции и собственно разработке системы AgriChain нам нужно было консолидировать лучшие практики, заложить максимально гибкие инструменты для адаптации решения под разные процессы и бизнес-модели компаний.

Поэтому мы находимся в режиме постоянного конструктивного диалога и обмена опытом с разными агрокомпаниями, на рассмотрение которых мы представляли концепцию и архитектуру системы в целом, а также разработанные модули. Только за прошлый и текущий год мы провели около 30 встреч с менеджментом и операционными специалистами крупного и среднего агробизнеса. Получение обратной связи еще на этапе разработки бесценно для нас, так как на сегодня очень многие практические кейсы, которые озвучивались нашими коллегами, уже реализованы в системе. Есть компании, формат взаимоотношений с которыми из обмена опытом трансформировался в коммерческие контракты. Они уже приобрели и внедряют наши решения.

В нашем продвижении продукта на рынке мы видим также определенную миссию «Астарты», ее посыл другим участникам рынка – мы готовы делиться своими решениями для повышения операционной эффективности отдельных компаний и отрасли в целом. Создавая, таким образом, партнерскую экосистему. В первую очередь наши решения рассчитаны на крупный и средний агробизнес. Но в планах также создание «облегченных» версий для небольших предприятий.

Каковы, по вашему мнению, основные преимущества вашей разработки перед различными аналогами?

Нашим ключевым преимуществом является локализация разработанных модулей под каждого конкретного клиента, полная интеграция наших решений с учетной системой через конвертационные базы или подсистемы 1С, с данными от различного оборудования и телеметрии (GPS-трекеры, ДУТы, заправочные и весовые комплексы, метки прицепного, RFID, терминалы сбора данных, бортовые компьютеры, датчики влажности почвы, потоковые весы и т.д.), спутниковыми и метеорологическими данными, которые консолидируются в единой системе для дальнейшего анализа, обработки и принятия управленческих решений на основе риск-менеджмента. Мы предлагаем клиентам многомодульную платформу, которая охватывает все основные задачи агробизнеса, а не отдельное направление. Наш клиент может в зависимости от своих бизнес-задач выбрать один или несколько модулей, а не приобретать систему целиком. При этом мы проводим при необходимости работы по интеграции, доработку существующего функционала по запросу клиента, обучение персонала, техническую и консультационную поддержку при внедрении.

Важным отличием нашей платформы является также выбор из двух вариантов – подписка на SaaS-сервис или коробочное решение (стоимость трехгодичной подписки). С возможностью подобрать оптимальные для себя условия интеграции и внедрения – своими силами или с нашей помощью. На рынке систем такого уровня это обычно не практикуется.

Ваша платформа доступна в виде ПО и как сервис. В каких случаях, какой из этих вариантов, на ваш взгляд, является оптимальным? Пользуется ли на сегодня спросом «облако»? На какой платформе оно развернуто?

Нет однозначного ответа, что является оптимальным для той или иной компании – сервис или «коробка». Мы сталкиваемся с абсолютно разными подходами к принятию решения.

Если консолидировать опыт взаимодействия с клиентами, то обычно сначала мы предлагаем «пилот», в ходе которого разворачиваем под клиента в облаке конкретный модуль, проводим первичную загрузку необходимых данных и даем возможность оценить возможности системы в целом. Далее можно выделить несколько основных сценариев развития событий.

Первый вариант – когда компания находится на этапе формирования запроса бизнеса на ряд организационных изменений и совершенствования процессов, и как вариант рассматривает внедрение автоматизированных систем. Еще нет понимания готовности персонала к процессу внедрения и конечного экономического эффекта. Поэтому руководство не готово инвестировать в приобретение ПО. Однако может профинансировать поэтапную интеграцию с доработкой функционала по запросу. В таком случае мы предлагаем клиенту облачный сервис с возможностью по результатам использования системы пересмотреть решение в пользу коробочной версии. При этом мы выполняем работы по развертыванию облачного сервиса под заказчика, интеграции, обучению персонала, консультационной и технической поддержке.

Второй сценарий предполагает то, что предприятие достигло определенной зрелости для трансформационных процессов через внедрение автоматизированных систем. Имеется административный ресурс и готовность персонала к процессу внедрения. Компания готова инвестировать в приобретение ПО, а его возможности полностью соответствуют запросу. Однако ориентирована на локальную ИТ-инфраструктуру (например, ввиду принципиальной позиции собственника или менеджмента) и рассматривает только вариант коробочного решения. В таком случае мы предлагаем клиенту оценить существующий у него ресурс ИТ-специалистов для развертывания сетевой и программной инфраструктуры, мониторинга рабочих серверов и баз данных. Как правило, для таких задач требуется развитие дополнительных компетенций у собственных ИТ-специалистов. Поэтому наш клиент должен определиться, есть ли у него на это ресурс. Со своей стороны мы, конечно, предлагаем обучение, последующие консультации специалистов заказчика, работы по интеграции, если принято решение о покупке коробочного решения.

Третий сценарий связан с тем, когда компания прошла все этапы трансформационных процессов, по результатам пилотного проекта есть полная готовность персонала к внедрению и использованию систем, функциональные возможности ПО полностью соответствуют операционному процессу. Она готова давать обратную связь по совершенствованию системы, расширению ее возможностей и по результатам доработок в виде обновлений получать новые опции. Но не может собственным ресурсом модерировать ИТ-инфраструктуру. В таком случае мы предлагаем клиенту облачный сервис, обеспечиваем работы по его развертыванию, выполняем задачи по интеграции, делаем доработки по запросу, обучаем персонал, осуществляем консультационную и техническую поддержку.

Если подытожить, мы стараемся быть максимально гибкими в выборе оптимального варианта для каждой конкретной компании. На данный момент соотношение наших контрактов примерно 50/50 – сервис и «коробка». Кстати, облако у нас развернуто на платформе Hetzner.

Внедрение любой системы управления предприятием – это, прежде всего, организационные изменения. Сталкивались ли вы с неприятием новшества при внедрении решения? Что необходимо для успешного его преодоления?

Наши решения помогают не только выстроить бизнес-процессы, оптимизировать затраты, но и делают практически невозможными варианты злоупотреблений, нецелесообразного использования ресурсов, повышают контроль над выполнением работ и соблюдением всех норм, указывают на человеческие ошибки и многое другое. Поэтому сопротивление и неприятие фактически неизбежны. Часто после внедрения подобных решений меняется и часть персонала.

Ключевым фактором успеха является понимание и поддержка со стороны руководства, четко спланированные этапы внедрения, «продажа» внутреннему клиенту, качественное обучение и сопровождение пользователей системы. Я лично читаю все пользовательские чаты, чтобы понимать какие есть вопросы, какую обратную связь оперативно дают наши специалисты по внедрению, где, возможно, нужно что-то доработать или устранить ошибку.

С какими сложностями вы сталкивались при развертывании системы на предприятиях холдинга «Астарта» и как их преодолевали?

Я бы не называла это сложностями. Для нас это часть процесса, нашей работы, которую нужно сделать для достижения цели. Конечно, есть много бюрократических процедур по согласованию и формализации ТЗ, под которые нужно предложить заказчику варианты бизнес-логики и технического решения, схем организации инфраструктуры и обмена данными, согласно требований ИБ, в том числе по части авторизации и модерации пользователей системы, разворачивания сначала тестовых, а позже рабочих окружений, с учетом специфики разных служб, организации у клиента первой линии поддержки и т.д. Но чем сложнее путь проходишь, тем больше удовлетворения от конечного результата. Поэтому я иногда говорю коллегам, что мы работаем на «адреналиновой волне» достигнутого. Это нам очень помогает и дает силы в режиме сверх нагрузок и многозадачности идти к своей цели.

Сколько человек сегодня занимается разработкой, внедрением и сопровождением платформы AgriChain? Где находится центр разработки?

Предмет моей гордости – это наша команда, без преувеличения Dream Team, в которой мы всячески культивируем идею стартапа и отношение к проекту как к личному делу. Мы много работали над этим последние два года. У нас высококлассные специалисты с богатым профессиональным бэкграундом и экспертизой в отрасли. Их мотивируют вызовы, интересные и сложные задачи, масштаб проекта. Их объединяет одна цель – создание единого портала по управлению агробизнесом, который станет стандартом для отрасли. На сегодня в компании более 20 сотрудников – это продуктовый и проектные менеджеры (семь активных проектов), 10 разработчиков, бизнес-аналитики, специалисты по внедрению, QA, UI/UX, выделенный отдел продаж и маркетинга, которые сообща трудятся над разработкой, усовершенствованием, внедрением и продвижением наших решений. Центр разработки находится в Киеве. Также есть группа специалистов, которых мы привлекаем по аутсорсу. В ближайших планах расширение количества сотрудников.

Имеется ли у вас ресурс для масштабирования платформы на сторонних заказчиков собственными силами или вы планируете развивать для этого какую-то партнерскую экосистему?

Команда динамично растет пропорционально количеству задач, мы постоянно анализируем загрузку наших специалистов в рамках проектов и делаем все необходимое для обеспечения качественного и быстрого внедрения, а также дальнейшего сопровождения решений у клиентов.

Мы рассматриваем варианты партнерских отношений с несколькими компаниями, в основном для расширения возможностей по узкому запросу клиентов или получения дополнительных данных для наполнения системы. Также на сегодня мы находимся на этапе интеграции с решением одной британской фирмы, сотрудничаем в плане обмена данными и проведения экспериментов с коллегами из Беларуси, рассматриваем варианты интеграции с рядом украинских ресурсов для получения данных из реестров в систему. В общем, планов достаточно много.

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