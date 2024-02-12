Річний дохід LG Business Solutions склав 4,55 млрд дол., а операційні збитки - 35,5 млн дол.

12 февраля 2024 г., 14:25

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LG Electronics оголосила фінансові результати за 2023 рік.

Консолідований дохід досяг 84,2 трлн вон (70,9 млрд дол.), а операційний прибуток у 3,55 трлн вон (2,99 млрд дол.).

Відзначається, що компанія третій рік поспіль досягає рекордного річного доходу. Операційний прибуток також стабільний та наближається до рівня, що спостерігався протягом попереднього періоду відстроченого попиту.

Підкреслюється, що компанія успішно розширила свій бізнес B2B, на початковій стадії визначивши переломні моменти на ринку та інтегрувавши нові бізнес-моделі, такі як послуги передплати, в існуючі структури.

Підрозділ LG Home Appliance & Air Solution сягнув річного доходу в 30,14 трильйона вон (22,27 млрд дол.), відзначивши вісім років безперервного зростання. Упровадження нових бізнес-моделей, як-от послуг за передплатою, і розширення частки B2B у таких сферах, як HVAC, компоненти та вбудовані рішення, сприяло цьому зростанню. Операційний прибуток порівняно з попереднім роком збільшився на понад 76% і досяг 2,08 трильйона вон (2,35 млрд дол.).

У наступному році компанія прискорить перехід на розвиток у створенні рішень для розумного дому, які відображатимуть цінність дому без клопотів, «Zero Labor Home».

Річний дохід компанії LG Vehicle Component Solutions склав 10,1 трлн вон ( 7,59 млрд дол.), а операційний прибуток — 133 млрд вон (112 млн дол.). Частка загального консолідованого доходу підвищилася до 12%.

Як зазначається, у сфері автомобільних інформаційно-розважальних систем компанія докладає зусиль для забезпечення можливостей програмно-визначених транспортних засобів відповідно до потреб виробників оригінального обладнання. Спираючись на диференційовану технологію, накопичену в секторах побутової техніки та ІТ, LG прагнутиме надалі покращити досвід перебування в транспортному засобі.

Річний дохід LG Home Entertainment склав 14,2 трлн вон (11,96 млрд дол.), а операційний прибуток — 362 млрд вон (305 млн дол.). Підкреслюється, що бізнес контенту та послуг на базі платформи webOS зміцнив позиції як нове джерело доходу, продемонструвавши помітний ріст операційного прибутку порівняно з попереднім роком. Дохід дещо знизився на тлі відносно повільного відновлення попиту на преміальні продукти, такі як OLED. У поточному році webOS збираються плекати як важливе підприємство, що приносить трильйони доходів.

Річний дохід компанії LG Business Solutions склав 5,4 трильйона вон (4,55 млрд дол.), а операційні збитки — 42 млрд вон (35,5 млн дол.). Дохід дещо знизився порівняно з попереднім роком через затримки у відновленні попиту на ІТ та скорочення інвестицій ключових підприємств. На прибутковість мало вплив збільшення інвестицій у такі галузі майбутнього зростання, як робототехніка та зарядка електромобілів. Цього року компанія позиціонуватиме себе з конкурентоспроможною лінійкою ІТ-продуктів, включаючи ігрові монітори та LG gram Pro, і активно шукатиме можливості для бізнесу, орієнтуючись на різні вертикалі, такі як державні установи та школи. Як лідер у B2B-бізнесі, LG прагне прискорити перехід від постачання окремих продуктів до інтеграції та надання суміжних рішень.

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