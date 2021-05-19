Биткоин опустился ниже 35 тыс долл.

19 мая 2021 г., 15:45

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Согласно данным Сoindesk биткоин в среду упал ниже отметки в 35 тыс долл. - до минимума за три с половиной месяца и потянул за собой другие цифровые валюты после того, как Китай ввел новые ограничения на транзакции с криптовалютами.



Биткоин, самая востребованная криптовалюта, уже находилась под давлением серии твитов Илона Маска, но новости из Поднебесной отправили ее до отметки 38 514 долл., т.е. падение составило 9%.



Криптовалюта упала почти на 40% от рекордного уровня в 64 895 долл., достигнутого 14 апреля. Она также приближается к своему первому ежемесячному снижению с ноября 2018 года.



Падение биткоина в среду нанесло заметный удар и по другим крипто-активам: Ether, например, упала на 12% до 2988 долл., а Dogecoin - на 18%, согласно рыночному трекеру Coingecko.



Акции криптобиржи Coinbase упали на 4% в ходе предпродажной торговли. Также стоит отметить, что акции Coinbase потеряли 45% своей стоимости с пика в день их прямого листинга в апреле.



Недавнее значительное падение криптовалюты на прошлой неделе было вызвано заявлением Маска о том, что Tesla отказывается от ранее объявленной инициативы — принимать биткоины в качестве оплаты за проданные машины. Его последующие твиты вызвали дальнейшее замешательство по поводу того, потерял ли автопроизводитель свой интерес к криптовалюте.



Ситуация усугубилась после объявления Китая во вторник запрета финансовым учреждениям и компаниям, занимающимся платежами, предоставлять услуги, связанные с криптовалютными транзакциями.



Некоторые аналитики считают, что подобные новости могут получить большой резонанс и легко вызвать настроения на рынке, но они часто оказываются мало значимыми в долгосрочной перспективе.



Тем не менее, некоторым криптовалютам предсказывают заметное снижение в будущем. Наблюдатели считают, что падение ниже 40 тыс долл. представляет собой некий ключевой барьер, преодоление которого может подготовить почву для увеличения продаж криптомонет в краткосрочной перспективе.



Что еще более важно, инвесторы могут переключиться с биткоина обратно на золото, отмечают аналитики JPMorgan в комментариях Reuters, ссылаясь на данные CME, составленные на основе открытого интереса к фьючерсным контрактам на биткоины. Можно говорить о «самой заметной и наиболее устойчивой ликвидации» фьючерсов на биткоины с октября прошлого года.



Также отмечается, что распродажа криптоактивов в то время, когда преобладают опасения по поводу инфляции, подрывает идею о том, что этот класс активов выступает в качестве хеджирования инфляции. Вместо этого набирают популярность более традиционные инструменты: в этом месяце золото выросло почти на 6%.



Недавняя распродажа биткоинов и других цифровых валют вернула рыночную капитализацию всех криптовалют к отметке в 2 триллионов долларов на фоне недавнего рекорда в 2,5 трлн долл.

На момент подготовки материала стоимость биткоина составляла 33 411 долл.

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